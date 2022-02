Ski de fond

Pékin 2022 - Skiathlon - Bolshunov en démonstration : revivez l'arrivée en solitaire du Russe

PEKIN 2022 - Champion du monde en titre de skiathlon, Alexander Bolshunov n'a laisssé aucune chance à ses concurrents pour décrocher l'or. Le Russe a fini avec plus d'une minute d'avance sur son compatriote Denis Spitsov et avec plus de 2 minutes sur le Finlandais Iivo Niskanen. Retrouvez son arrivée en vidéo. Suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:00:33, il y a une heure