Ski de fond

VIDEO - JO Pékin 2022 - Alexander Bolshunov, roi de la longue distance : revivez son arrivée

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Alexander Bolshunov repart de Pékin avec trois médailles d'or. Après le skiathlon et le relais, le Russe remporte la course du 50 km skate, réduite à 30 km à cause de la météo capricieuse. Toujours aux avants-postes, l'athlète du comité olympique russe a fait le trou dans les derniers hectomètres pour distancer ses adversaires.

00:01:00, il y a une heure