Ski de fond

VIDEO - JO Pékin 2022 - Iivo Niskanen seul au monde sur le 15km classique : l'arrivée en vidéo

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Un jour après la médaille d'argent de sa soeur sur le 10 km classique, Iivo Niskanen devient champion olympique du 15km classique devant Alexander Bolshunov et Johannes Klaebo. Le Finlandais a dominé la course de la tête et des épaules dès le début. Le Russe aura tenté de reoller sur la fin mais l'écart était fait. Le meilleur Français est Hugo Lapalus qui finit 7e.

00:00:33, il y a 3 heures