Ski de fond

VIDEO - JO Pékin 2022 - Les relayeurs français tout à leur joie après avoir décroché le bronze

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Magnificat ont réalisé le relais parfait. Derrière les Russes, intouchables, les Français et notamment Maurice Magnificat ont tenu la dragée haute aux Norvégiens et ont lutté jusqu'au bout pour la 2e place. Ils se contentent finalement du bronze. Revivez l'arrivée et la joie des Bleus en vidéo.

00:00:38, il y a 7 heures