Ski de fond

VIDEO - JO Pékin 2022 - Un bon départ et de grands pas : les clés pour performer sur le ski de fond

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Le ski de fond demande technique et endurance. Dans Olympics Unlocked, on vous explique quelles qualités font un bon fondeur ainsi que les différences entre les skis pour le classique et le skating. Suivez l'intégralité des Jeux Olympiques de Pékin sur Eurosport.

00:01:56, il y a 5 heures