Ski de fond

SKI DE FOND - 3/3 pour Klaebo à Ruka : revivez la victoire au sprint du Norvégien sur le 20km

RUKA - Troisième course de la saison et troisième victoire pour Johannes H. Klaebo. Après le sprint et le 10km, le Norvégien s'est imposé en Finlande au sprint sur le 20km devant son compatriote Pal Golberg et l'Italien Federico Pellegrino. Revivez l'arrivée en vidéo et la saison de ski de fond sur Eurosport.

00:01:36, il y a 22 minutes