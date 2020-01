Sans rival à sa hauteur, Chanavat a survolé les qualifications puis les tours éliminatoires (six skieurs s'affrontent à partir des quarts de finale, les deux meilleurs se qualifient pour la suite) jusqu'à la finale où il a devancé le Norvégien Sindre Bjoernestad Skar et le Suédois Johan Haeggstroem. Le Français Renaud Jay a réussi également à se hisser en finale et termine 5e.

Alors que les Bleus n'avaient connu qu'une seule victoire en sprint dans leur histoire (Baptiste Gros à Québec en 2016), Chanavat vient d'en glaner deux en quelques semaines après son succès à Planica (Slovénie) en décembre et continue donc sa saison quasi parfaite (3 podiums). il ne lui reste plus qu'à dominer sur les skis le maître norvégien Johannes Klaebo, absent à Planica en décembre et encore samedi pour se reposer après sa 3e place sur le Tour de ski (sept courses en neuf jours) achevé le week-end dernier.