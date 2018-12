Ski de fond - Petter Northug met fin à sa carrière à l'âge de 32 ans

L'enfant terrible du ski de fond rend son tablier. A l'âge de 32 ans, Petter Northug Jr a annoncé, mercredi, la fin de son immense carrière. Le Norvégien en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse tenue à Trondheim. En larmes, celui qu'on surnommait "L'express de Mosvik" a reconnu qu'il n'avait plus la force de continuer et d'être compétitif.

Reparti sur les skis après cet échec olympique afin d'être compétitif lors des Mondiaux de ski nordique de Seefeld, qui se tiendront du 19 février au 3 mars 2019 prochain, Northug est apparu soulagé par sa décision. "L’été et l’automne ont été un peu difficiles", a-t-il expliqué. "J'ai fait tous les efforts possibles pour revenir en forme. Le but était de récupérer une place pour Seefeld, mais je sais depuis deux semaines que j'étais trop loin pour pouvoir être au niveau. J'ai toujours vécu dans l'espoir de retrouver la forme. Mais le corps et la tête n'ont pas suivi, c'était la meilleure solution pour moi."

Un palmarès immense

Amorcé depuis une grosse saison, son déclin a trouvé un point de non-retour après un début de saison catastrophique. La saison dernière, déjà, sa saison avait ressemblé à une succession d'absences et de contre-performances. Souvent malade, le Norge n'avait pas été retenu par l'équipe olympique norvégienne pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang. L'espoir de retrouver son meilleur niveau l'avait empêché d'annoncer sa retraite sportive au printemps dernier.

Petter Northug, c'est avant tout un personnage, souvent détesté par ses pairs et les observateurs car arrogant dans sa manière de gagner, et un palmarès hors norme. Double champion olympique aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010, qui resteront le summum de sa carrière avec ses quatre médailles, Northug a empilé les succès, les podiums et les conquêtes au point de pouvoir se targuer de posséder l'un des plus gros palmarès de l'histoire de son sport.

Treize fois champion du monde, vainqueur de 37 épreuves de Coupe du monde, lauréat du gros globe de cristal à deux reprises (2010, 2013), ses accomplissements ont sauvé son image, souvent écornée par des problèmes extra-sportifs comme son accident de voiture survenu en état d'ivresse en mai 2014. Un fait divers qui lui avait obligé de porter un bracelet électronique mais qui lui avait permis de signer un baroud d'honneur lors de la saison 2014/2015, son dernier grand chef d'œuvre à ce jour.