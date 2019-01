Tour de Ski : Klaebo s'impose sur la poursuite et reste en tête du général

Précieuse victoire pour Johannes Klaebo. Après les deux sprints (1re et 3e étapes à Toblach en Italie et Val Müstair en Suisse), c'est la 3e victoire du jeune prodige norvégien (22 ans) sur ce Tour de ski. Rejoint rapidement en début de course par Ustiugov, Klaebo a tenu le rythme du Russe avant de le régler facilement au sprint au terme des 15 km de course. Le jeune russe Alexander Bolshunov a perdu du temps au général mais termine 3e à 1min08 et empoche lui aussi des bonifications (15, 10 et 5 secondes aux trois premiers).

Le Français Clément Parisse a terminé 10e à 2 minutes, gagnant trois places au général. Jean-Marc Gaillard et Maurice Manificat ont pris les 19e et 21e place à 3 min 04 sec du lauréat.

Les skieurs profiteront d'un jour de repos vendredi avant les deux dernières courses du Tour : un 15 km classique en mass start samedi et une poursuite en côte de 9 km dimanche à Val di Fiemme (Italie).