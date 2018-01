Ski de fond: la Norvégienne Heidi Weng remporte le Tour de ski

La Norvégienne Heidi Weng a remporté dimanche le Tour de ski pour la deuxième année consécutive en s'imposant dans la dernière étape, une poursuite qui menait au sommet de l'Alpe Cermis à Val di Fiemme (Italie). Elle devance de 48,5 secondes sa compatriote Ingvild Flugstad Oestberg, partie deux secondes devant elle mais qui n'a pas pu suivre le rythme dans les passages les plus pentus, à 25% et plus. L'Américaine Jessica Diggins complète le podium à 2 minutes 23 secondes et 2/10e.

"J'avais décidé d'attaquer au moment où la pente deviendrait très raide, c'est ce que j'ai fait", a déclaré Weng. "C'était très dur dans les deux derniers kilomètres mais j'ai toujours essayé d'accélérer, c'est incroyable de finir comme ça".

La victoire de Weng, une petite athlète (1,63 m) de 26 ans, plus légère et dotée d'un meilleur rapport poids-puissance, était attendue: "Je dirais qu'elle va gagner mais je vais me battre jusqu'au bout et j'espère au moins accrocher un podium", avait déclaré samedi soir Oestberg, qui ne se berçait pas d'illusions. Oestberg, qui portait le maillot de leader du Tour au départ de cette dernière étape, a fait jeu égal avec Weng sur la partie plane de la course, mais a cédé dès la première rampe à fort pourcentage.

Weng favorite à Pyeonchang

Weng, qui continuait à glisser là où d'autres semblaient collées au sol, a laissé sur place toute la concurrence sur ces portions très raides. Diggins, partie 1 minute 43 secondes derrière elle, a perdu 40 secondes dans l'ascension, et la quatrième, la Finlandaise Krista Parmakoski, a concédé au total 1 min 24 sec. Vainqueur de la Coupe du monde l'année dernière, la Norvégienne s'inscrit donc parmi les favorites pour les Jeux de Pyeongchang (9 au 25 février), même si plusieurs vedettes du circuit, dont Charlotte Kalla, Marit Bjoergen et Stina Nilsson, avaient fait l'impasse sur le Tour de Ski, pour privilégier leur préparation olympique.