Klaebo encore vainqueur et favori pour la victoire finale dimanche

Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a remporté samedi la 6e étape du Tour de ski, et s'est placé en position idéale pour remporter l'épreuve dimanche lors de la dernière poursuite sur les terribles pentes de l'Alpe Cermis. Le Russe Sergey Ustiugov, le seul qui collait encore à Klaebo au classement général, a concédé 42 secondes et échoue en 16e position.

Dans l'emballage final, le fondeur norvégien de 22 ans a réglé au sprint l'Italien Francesco de Fabiani, qui avait pourtant bien crû creuser un écart suffisant dans la toute dernière bosse, devant son public. Le podium est complété par le Russe Alexander Bolshunov, à 2 sec 6/10. Chez les dames, le Norvégienne Ingvild Flugstad Oestberg a conforté son maillot de leader en remportant le 10 km devant deux Russes: Natalia Nepryaeva (à 10 sec) et Anastasia Sedova (à 10.8).

Dimanche, la dernière étape est traditionnellement une course poursuite de quelque 9 km qui s'achève au sommet de l'Alpe Cermis, une redoutable ascension avec des passages à plus de 25%. Les fondeurs et fondeuses s'élancent avec les écarts réels du classement général. Le premier et la première à franchir la ligne sont déclarés vainqueurs du Tour.