Ski de fond

Tour de Ski - Mass start : Johannes Klaebo toujours intraitable, les Bleus placés

Pour l'instant, sur le Tour de Ski, il y a Johannes Hosflot Klaebo et le reste du monde. Après le sprint, le Norvégien a dominé nettement la Mass start vendredi sur 15 kilomètres à Oberstdorf. Le Russe Alexander Bolshunov, qui souffle ses vingt-cinquièmes bougies ce 31 décembre, a terminé deuxième, devant le Norvégien Sjur Roethe. Les Français Clément Parisse et Hugo Lapalus terminent 7e et 8e.

00:02:20, il y a 2 heures