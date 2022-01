Immense favori, Johannes Hoesflot Klaebo a tenu son rang pour s'imposer sur le sprint classique et décrocher sa troisième victoire sur ce Tour, en quatre étapes. Il a devancé ses deux compatriotes norvégiens Erik Valnes et Paal Golberg. A 25 ans, il remporte ainsi sa 48e victoire en Coupe du monde (dont 45 en individuel), soit le nouveau record devant ses légendaires compatriotes Petter Northug (47) et Bjorn Daehlie (46).

Il a encore augmenté son avance au classement général du Tour de ski qu'il domine désormais avec 1 minute et 3 secondes d'avance sur Golberg. Mais il reste les deux dernières des six courses du Tour de Ski, réparties en trois étapes du 28 décembre au 4 janvier, avec un classement général établi à l'addition des chronos. Les deux dernières épreuves sont prévues lundi et mardi dans le Val di Fiemme (Italie).

Chez les femmes, Natalia Nepryaeva a fait coup double en prenant la victoire et le maillot jaune de leader du général, profitant des mésaventures de l'Américaine Jessie Diggins, bousculée et éliminée en quarts de finale samedi. La Russe a battu la Suédoise Johanna Hagstroem et la Finlandaise Johanna Matintalo en finale. Au général, elle devance la Finlandaise Kerttu Niskanen de 34 secondes et Diggins de 40 secondes.

Aucun Français n'a réussi à sortir des qualifications du sprint samedi.

