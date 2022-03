Ski de fond

VIDEO - Ski de fond / Richard Jouve : "C'est incroyable, je n'ai pas les mots"

FALUN - Victorieux de la finale du sprint classique, ce vendredi en Suède, Richard Jouve peinait à descendre de son nuage. Et pour cause : le Briançonnais a profité de ce second succès de la saison pour décrocher le globe de la spécialité, devenant ainsi le premier Français à obtenir une telle distinction en ski de fond. Une performance majuscule.

00:01:15, il y a 2 heures