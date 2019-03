Dopage : le lanceur d'alerte et ancien fondeur Johannes Dürr interpellé à son tour

Johannes Dürr, le lanceur d'alerte concernant un vaste réseau de dopage dans le ski nordique et le cyclisme, a été à son tour interpellé mardi en Autriche, selon plusieurs médias. Le parquet d'Innsbruck (ouest) a confirmé cette arrestation, sans confirmer formellement le nom de l'intéressé. "Les avancées de l'enquête ont rendu indispensable de l'interpeller", a indiqué un porte-parole.

Vidéo - L'édito : "Le dopage ? Je crois qu'on nous prend encore pour des cons" 01:32

Cette source n'a toutefois pas fait mystère de l'identité du suspect, soulignant qu'il s'agit d'un "fondeur" qui avait "préalablement déclenché par ses déclarations une enquête en Allemagne visant un médecin du sport d'Erfurt (centre)". Lui-même convaincu de dopage à l'EPO, à l'hormone de croissance et à l'autotransfusion en 2014, Johannes Dürr avait révélé l'existence d'une filière de dopage sanguin organisée, dans un documentaire diffusé en janvier par la TV publique allemande ARD.

Cinq skieurs arrêtés

Ces révélations avaient conduit les polices autrichienne et allemande à procéder à une série d'arrestations le 27 février. Outre le médecin allemand identifié comme "Mark S.", cinq skieurs avaient été arrêtés en marge des Championnats du monde de ski nordique à Seefeld (Autriche), les Autrichiens Dominik Baldauf et Max Hauke, les Estoniens Karel Tammjaerv et Andreas Veerpalu, ainsi que le Kazakh Alexei Poltoranin.

Deux cyclistes autrichiens, Georg Preidler et Stefan Denifl, avaient également été arrêtés dans la foulée. Ils ont été suspendus avec effet immédiat par l'Union cycliste internationale (UCI) mardi.