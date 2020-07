Pinturault révèle avoir été positif au coronavirus à la fin de l'hiver

Dans une interview accordée mercredi au média autrichien, Kronen Zeitung, Alexis Pinturault a révélé avoir été positif au Covid-19 à la fin de l'hiver. Si le skieur français va mieux, il conserve cependant quelques séquelles.

Près de quatre mois plus tard, Alexis Pinturault est passé aux aveux. Le Français, deuxième du classement général de la Coupe du monde, a indiqué mercredi avoir été positif au Covid-19, ainsi que des membres de sa famille, à la fin de l'hiver. Aujourd'hui, il a retrouvé la forme. "Cela a commencé avec deux jours de maux de tête. Et de la fièvre, autour des 38°C", a confié le sportif de 29 ans dans une interview au quotidien autrichien Kronen Zeitung.

Il précise que le virus ne l'a pas seulement contaminé lui, mais "toute (sa) famille. Femme, père, frère. Tous", a-t-il précisé. "Mais ça n'a pas été un gros problème. Nous l'avons parfaitement bien surmonté", a ajouté le skieur qui durant cette période est resté à l'isolement dans l'hôtel familial de Courchevel. C'est d'ailleurs dans cette station, prisée des touristes du monde entier, qu'il pense avoir été infecté fin mars.

Ski Perrine Laffont continue de dominer le circuit 25/01/2020 À 20:20

Il a cependant quelques séquelles

Le skieur précise également avoir perdu durant sa maladie le goût et l'odorat, autres symptômes fréquents du Covid-19. Pinturault dit avoir encore quelques séquelles au niveau du goût, ainsi que du système nerveux "un peu endormi". Mais il se réjouit de n'avoir eu aucun trouble pulmonaire : "je suis en bonne santé, c'est le plus important. Et j'ai des anticorps contre le Covid même si personne ne sait combien de temps ils sont efficaces".

Play Icon WATCH Pinturault s'est essayé, Pinturault a souffert et Pinturault n'a rien marqué : sa descente en vidéo 00:01:34

Play Icon

Ski Feuz, la chance de sa vie ? 25/01/2020 À 07:20