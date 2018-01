Tour de ski - L'étape de mercredi annulée pour cause de tempête

Pas de Tour de Ski ce mercredi. Le sprint prévu à Oberstdorf (Allemagne) comptant également pour la coupe du monde de ski de fond, a été annulée en raison de la tempête, ont annoncé les organisateurs. Juste après les qualifications des dames, le vent s'est levé et la décision a été prise de ne pas lancer les qualifications des messieurs.

"Des arbres sont tombés sur la piste, certains skieurs sont restés bloqués. Ce ne sont pas des conditions acceptables pour les athlètes, et pour les officiels en bord de piste non plus", a déclaré le directeur sportif de la Fédération allemande de ski, Andreas Schlütter.

Reprise des hostilités jeudi avec les mass-starts

Le Tour sera ainsi réduit de sept à six étapes cette année. Il se poursuivra jeudi avec des épreuves mass-start de 15km pour les hommes et 10km pour les dames, toujours à Oberstdorf. Le Suisse Dario Cologna et la Norvégienne Ingvild Flugstad Oestberg sont en tête au classement général.