Skiercross

Vidéo - Inspirantes - "Quand j'étais au départ, j'avais les crocs qui rayaient le parquet !"

INSPIRANTES - Ophélie David, l'ancienne reine du skicross, et consultante Eurosport lors des prochains JO de Pékin, partage avec nous son expérience et ses meilleurs souvenirs. Maman pendant toute sa carrière, cela ne l'a pas empêché de remporter sept globes de cristal consécutifs ! Une immense championne, une rêveuse, et une skieuse forcément très inspirante !

00:03:51, il y a 21 minutes