L'Anglais Ronnie O'Sullivan a remporté dimanche à 44 ans son sixième titre de champion du monde de snooker, ce qui le place à une longueur du record de l'Ecossais Stephen Hendry.

O'Sullivan a battu en finale son compatriote Kyren Wilson 18 à 8, crise du coronavirus oblige, devant seulement 300 spectateurs dans l'enceinte en temps normal bouillante et bruyante du Crucible de Sheffield (nord de l'Angleterre).

O'Sullivan, surnommé "The Rocket" (littéralement la fusée) en référence à sa rapidité à jouer ses coups, a remporté son premier titre mondial en 2001.

Je ne m'attendais pas à gagner

Il n'avait plus dépassé le stade des demi-finales depuis 2014 et avait abordé ces Championnats du monde en manque de repères et, comme souvent dans sa carrière émaillée d'épisodes de dépression et, de motivation.

"Je ne m'attendais pas à gagner", a reconnu O'Sullivan au micro de la BBC. "Je ne réfléchis jamais en termes de titre. Quand j'étais gamin, je n'ai jamais rêvé de me retrouver ici", a-t-il ajouté.

