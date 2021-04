Sensation au Crucible Theatre de Sheffield. Ronnie O'Sullivan, la star du snooker, se retrouve dans une situation plus que compliquée dans son huitième de finale face à Anthony McGill, ce vendredi à l'issue de la session du matin. Le numéro 2 mondial, champion du monde en titre et en quête d'une septième couronne qui lui permettrait d'égaler le record de Stephen Hendry, est mené 10 frames à 6. Le premier à remporter 13 frames se qualifiera pour les quarts de finale.

Jeudi, tout avait pourtant bien démarré pour O'Sullivan, qui avait remporté quatre des cinq premières frames. Mais McGill avait remporté les trois manches suivantes pour virer à égalité (4-4). Les deux hommes se sont retrouvés vendredi matin à 11 heures et l'Ecossais a repris comme il avait fini la veille : en trombe. Impérial, McGill n'a commis aucune faute et a puni Ronnie O'Sullivan chaque fois que le tenant du titre lui a laissé une ouverture.

Plus aucune marge d'erreur

Mené 8-4, puis 10-5, Ronnie O'Sullivan a achevé cette session sur une bonne note en enlevant la dernière frame matinale, mais ses chances de qualification ont clairement pris du plomb dans l'aile. La grosse surprise pourrait se concrétiser vendredi soir lors de la dernière session de ce huitième de finale, au cours de laquelle "The Rocket" n'aura aucune marge d'erreur. La partie reprendra à 20 heures, heure française.

Anthony McGill n'a encore jamais battu Ronnie O'Sullivan en six confrontations entre les deux hommes. Mais il n'est pas n'importe qui. L'an dernier, dans ce même Championnat du monde, il avait atteint les demi-finales, avant de s'incliner 17-16 contre Kyren Wilson au terme d'une dernière frame haletante. Surnommé "La Guillotine", McGill n'est plus très loin de découper la tête la plus prestigieuse du plateau.

