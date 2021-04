Snooker

Championnat du Monde : Le coup tout en puissance de Judd Trump pour prendre le large face à Gilbert

CHAMPIONNAT DU MONDE - Menant 17-0 dans la vingt-et-unième frame, Judd Trump a réussi un coup magnifique face à Dave Gilbert, tout en puissance. L'Anglais de 31 ans a allié précision et force pour rentrer sa rouge, et prendre le large dans son duel du Second tour du championnat du monde de snooker. Son puissant coup en vidéo.

00:00:33, il y a une heure