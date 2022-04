Snooker

5 minutes et 8 secondes : il y a 25 ans, Ronnie O'Sullivan signait le 147 (break maximum) le plus rapide de l'Histoire

CHAMPIONNAT DU MONDE - L'anniveraire d'un moment de légende. Il y a 25 ans, Ronnie O'Sullivan héritait de son surnom de "The Rocket" en réalisant le 147 (break maximum) le plus rapide de l'histoire. C'était au premier tour du Championnat du monde 1997, contre Mark Price. On vous laisse apprécier.

00:08:06, 15/04/2021 à 09:32