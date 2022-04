"On est toujours amis, on continue de se parler et à déconner ensemble." Alors qu'il est à la traîne après la première session dans son premier tour contre Judd Trump (6-3), Hossein Vafaei en a profité pour mettre un terme aux rumeurs sur des éventuelles tensions avec Ronnie O'Sullivan. Ce week-end, l'Iranien avait semé la discorde en déclarant que The Rocket était irrespectueux envers les autres joueurs. "J'adore qui il est, ce qu'il fait, je suis l'un de ses fans, mais parfois il manque de respect, ce n'est pas bon pour le jeu." Pas friand des dernières sorties de la légende du jeu, le joueur de 27 ans avait surtout appelé le sextuple champion du monde à prendre sa retraite.

Mais le "Prince of Persia", qui découvre le grand tableau au Championnat du monde, a tenu à clarifier ses propos hier. "C'était pour rire. Le snooker est parfois très ennuyeux, mais on ne peut pas rester fâché. C'est ce genre de propos qui aide les gens à s'intéresser à notre discipline. J'en ai parlé avec Ronnie et il m'a dit que c'était notre responsabilité de rendre le jeu encore plus grand."

Ad

Secouer les coulisses pour faire briller le snooker

Championnat du Monde Un century déterminant : comment Wilson a fait pencher la balance dans ce premier tour IL Y A 2 HEURES

Cette sortie était donc bien voulue par Vafaei qui espère qu'elle pourra contribuer à faire parler de sa discipline. "Je me demande souvent pourquoi ce sport n'est pas aussi grand, pourquoi on n'est pas payé comme les joueurs de tennis et les autres sportifs. J'espère que le snooker va continuer d'évoluer, devenir plus plus grand et que le prize money va continuer de grossir."

Le sentiment semblait d'ailleurs sur la même longueur d'onde que son camarade de jeu. "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, ce n'est que pour rire. Ça fait partie de la vie. J'ai trouvé ça drôle et il en faut beaucoup pour me mettre en rogne." La hache de guerre, si tant est qu'il y en avait une, est donc bien enterrée entre les deux compères.

O'Sullivan, coup de génie ou énorme coup de chance ? Réponse B !

Championnat du Monde Allen croit en sa bonne étoile face à O'Sullivan : "C'est un génie, mais il est battable" IL Y A 2 HEURES