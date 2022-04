La presse anglaise l'avait baptisé jadis "The Two Ronnies" en référence à l'ambivalence de sa personnalité. Samedi, au Crucible Theatre de Sheffield, ce fut aussi un Ronnie O'Sullivan aux deux visages lors de son entrée en lice dans ce Championnat du monde 2022, où il brigue une septième couronne.

Opposé au 19e mondial David Gilbert, soit presque le pire tirage possible pour une entame de tournoi, "The Rocket" a eu toutes les peines du monde à lancer la machine. Mené 3-0, notamment après une troisième frame perdue d'un petit tout point, de celles qui font mal à la tête, il a ensuite aligné six manches pour boucler cette première session avec un avantage confortable (6-3).

Le Championnat du monde se distingue du reste du calendrier de par son côté marathon. Dès le premier tour, les matches sont au meilleur des dix-neuf frames, soit le format de la plupart des... finales. Heureusement pour O'Sullivan, pour qui ce retard à l'allumage n'aura donc pas été trop préjudiciable.

Il a suffi d'un century remarquable bouclé à la vitesse de la lumière (le 185e de sa carrière au Crucible) lors du 4e acte pour donner le vrai coup d'envoi de ce match pour Ronnie O'Sullivan. A partir de là, David Gilbert a de moins en moins vu la table et son illustre adversaire a commis de moins en moins de fautes. Le sextuple champion du monde a signé un autre century pour prendre l'avantage (4-3).

De façon assez cocasse, l'Anglais a cru que la journée était finie à 5-3. Il était parti pour serrer la main de David Gilbert avant que l'arbitre ne lui rappelle qu'il restait une manche à boucler. Qu'à cela ne tienne, O'Sullivan a dominé tranquillement cette dernière frame. La rencontre reprendra dimanche à 15h30, heure française.

Dans l'autre rencontre de ce samedi après-midi, le jeune Gallois Jackson Page (20 ans), 90e mondial et issue des qualifications, s'est mis en position de causer une grosse sensation face à Barry Hawkins (N°9). Page mène lui aussi 6-3 et peut même nourrir quelques regrets. Il avait l'avantage dans la dernière frame de la session avant que Hawkins ne sauve les meubles sur le fil, en empochant la dernière noire.

On connaîtra samedi soir le où du premier qualifié pour les huitièmes de finale. Tenant du titre, Mark Selby bouclera le duel qui l'oppose à Jamie Jones. Alternant le très bon et le très moyen, Selby a toutefois pris les commandes au score (6-3) samedi matin. Le quadruple champion du monde vit une saison très difficile entre absence de résultats significatifs et dépression.

