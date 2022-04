Malgré une saison 2021-2022 en dents de scie, Mark Allen est bien au rendez-vous dans ce Championnat du monde. Vainqueur de Scott Donaldson pour son entrée en lice, et ce au terme d'un match à rebondissements (10-6), le Nord-Irlandais a d'ores et déjà donné rendez-vous à son prochain adversaire, un certain Ronnie O'Sullivan.

Réputé pour ne pas avoir la langue dans sa poche et ce, depuis son arrivée chez les professionnels en 2005, il aborde son rendez-vous contre le sextuple champion du monde avec humilité. Mais pas sans ambition. "Je vais me préparer, j'espère bien jouer et garder mon sang-froid. C'est pour ce genre de rencontres qu'on joue au snooker. On veut jouer notre meilleur jeu sur la plus grande scène", a déclaré le numéro 15 mondial après la rencontre.

Sûr de ses atouts, le truculent Nord-Irlandais a jeté un constat lucide sur sa capacité à renverser l'Anglais. "Il (O'Sullivan) semble très en forme depuis quelques temps, mais on sait tous que le vent peut vite tourner avec Ronnie. C'est à moi de jouer vendredi et samedi, de faire de mon mieux et de tout faire pour le mettre en danger. C'est un génie, mais il est battable."

La recette a changé, mais Allen la connaît

S'ils se sont déjà affrontés à dix reprises en carrière (six victoires pour O'Sullivan, contre quatre pour Allen), les deux joueurs n'ont disputé qu'un seul face-à-face au Championnat du monde. Pour le plus grand bonheur du joueur de l'Irlande du Nord. En 2009, c'est bien Mark Allen qui avait pris le meilleur sur Ronnie O'Sullivan, au terme d'une partie rocambolesque (13-11).

Ronnie est sur le circuit depuis trente ans et il a gagné six titres. Ça veut dire qu'il a perdu 24 fois ici…

A quelques heures de retrouver le numéro 1 mondial, Allen est prêt à jouer crânement sa chance. "La seule fois que j'ai joué Ronnie à Sheffield, je l'ai battu. Je vais faire de mon mieux et essayer d'avoir tous ces souvenirs en tête. La tâche est ardue, mais Ronnie est sur le circuit depuis trente ans et il a gagné six titres. Ça veut dire qu'il a perdu 24 fois ici…" Mais tout a bien changé en treize ans. The Rocket a ajouté trois titres de champion du monde à son riche palmarès tandis que The Pistol court toujours après le premier.

Pas forcément au mieux de sa forme avant d'aborder ce championnat du monde, avec un "vrai-faux Covid", Allen a en tout cas donné rendez-vous à son adversaire. "Ces dix derniers jours, je ne me suis pas très bien senti. J'étais convaincu d'avoir le Covid, mais j'étais négatif tous les jours. Je vais bien me reposer jusqu'à vendredi, mais je serai prêt."

Mark Allen et Ronnie O'Sullivan lors de leur seul affrontement au Championnat du monde de snooker, en 2009. Crédit: Getty Images

