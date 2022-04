Il n'y a pas eu de retard à l'allumage pour Neil Robertson. Pour son match inaugural, la machine australienne a démarré dans le bon tempo, à défaut de briller sur toute la ligne. Bien qu'il ait laissé cinq frames en route, le numéro 3 mondial n'a pas changé sa ligne de conduite et signé une prestation souveraine, dans la lignée de celles entrevues ces derniers mois.

Et ce n'est pas pour rien s'ils sont nombreux à considérer le "Thunder from Down Under" comme le grand favori de ce Championnat du monde. Impressionnant de régularité depuis l'automne dernier, joueur ayant remporté le plus de matches sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, Robertson a débarqué avec plus de convictions que n'importe qui au Crucible Theatre. Ce premier tour maîtrisé a confirmé qu'il faudrait aller le chercher.

Un "tout autre bestiau" gonflé à la confiance

Si tout n'a pas été parfait, l'Australien a dégagé une certaine puissance et une assurance notable lors de son premier tour. Des éléments qui confortent l'opinion de Jimmy White qui en a fait son candidat numéro 1 pour le sacre. Le consultant d'Eurosport UK estime que Robertson a changé de dimension ces derniers mois. "C'est devenu une machine à gagner. J'ai apprécié la manière dont il a parlé de son jeu, le fait qu'il arrive à s'adapter quand ça ne va pas pour lui. Avant, ça n'aurait pas été le cas. Il a appris à 'apprivoiser' la table."

L'ancien professionnel a toujours considéré l'Australien comme un sacré client. Encore plus cette année, surtout après avoir que ce dernier ait empoché quatre titres, dont le Masters, tournoi de la fameuse Triple Couronne . "C'est le favori du tournoi. Dans mon esprit, il l'est depuis trois ans, mais c'est un tout autre bestiau cette année", a insisté White. Avec quatre centuries et des breaks bien construits, une efficacité dans tous les secteurs de jeu et une cue action bien réglée, Robertson a coché les premières cases d'un prétendant au sacre lundi et mardi.

Une histoire délicate avec le Crucible

Favori certes, mais Neil Robertson sait qu'il doit se méfier comme l'explique Alan McManus, également consultant pour Eurosport. "J'ai regardé le tirage et dans sa partie de tableau, John Higgins serait un problème pour lui s'il allait jusqu'en quarts. Au Championnat du monde, peu importe l'adversaire, il faut y aller et faire le job. Le problème pour lui, c'est cette étiquette de favori sur le papier. Le snooker ne se joue pas sur le papier."

Avant le tournoi, Neil Robertson avait pointé son manque d'agressivité de ces dernières années dans une interview au Guardian. Une ombre au tableau que l'Aussie espère gommer pour enfin vaincre les vieux démons du Crucible Theatre. Seulement une fois vainqueur au Championnat du monde, en 2010, le joueur reste bloqué au stade des quarts de finale depuis 2015 et court après un "nouveau" déclic du côté de Sheffield.

Neil Robertson au Championnat du monde 2022. Crédit: Getty Images

Lisowski y croit

Et c'est bien sur cette incertitude presque chronique que Jack Lisowski espère surfer. Un an plus tard, les deux joueurs vont se retrouver. Même endroit, même tournoi, même stade de la compétition, mais avec un contexte différent. Malgré un bilan qui lui est nettement défavorable, le "Jackpot" est bien déterminé à aller titiller le favori présumé. Battu 13-9 l'an dernier, le joueur de Cheltenham veut sa revanche.

"Je suis l'underdog, l'outsider. Il (Neil) joue vraiment bien en ce moment, je vais devoir être tranchant, malin, enchaîner les points, performer sur le jeu longue distance et être bon en safety pour rivaliser. Il faut juste être solide", a analysé Lisowski après son premier tour. Avant d'enchaîner sur l'historique de son adversaire à Sheffield. "Son bilan n'est pas exceptionnel ici (ndlr, au Crucible). Je vais toujours avoir ça en tête et ce, même s'il est le meilleur du monde. S'il y a bien un endroit où on peut le battre, c'est ici."

Avec dix victoires à une face à Lisowski, Robertson a de belles chances de croire aux quarts de finale. Samedi, l'Australien aura surtout l'occasion d'assumer plus que jamais son costume de favori. Reste à espérer qu'il ne flotte pas trop dedans et qu'il soit prêt à bien l'endosser.

Jack Lisowski et Neil Robertson lors du Championnat du monde de snooker 2021. Crédit: Getty Images

