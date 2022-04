Snooker

Cet homme est une machine : Le century de 134 de O'Sullivan

CHAMPIONNAT DU MONDE - Ronnie O'Sullivan a encore creusé l'écart samedi matin et mène désormais 15-9 face à son grand rival John Higgins. Pour se rapprocher de la finale, "The Rocket" a notamment signé trois nouveaux centuries. Et il avait gardé le meilleur pour la fin avec ce remarquable 134 pour clore la session.

00:01:25, il y a 12 minutes