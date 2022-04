L'une des plus grandes demi-finales de l'histoire, ni plus, ni moins. Il fallait être le plus grand devin que le monde ait connu pour prédire un tel scénario. Car les spectateurs du Crucible Theatre et les amoureux de snooker ont été servis samedi après-midi. "Chaque coup de ce match est un événement", soufflaient les commentateurs d'Eurosport. Personne ne pouvait leur donner tort. Bien embarqué dans cette demi-finale, sept frames d'avance au compteur et un jeu léché après deux sessions, Judd Trump a pourtant failli y passer ce samedi après-midi.

Car l'Anglais a dû puiser dans ses ressources pour contrer le retour de Mark Williams et s'offrir un bonheur quasi inimaginable il y a encore quelques jours. Malgré une "Welsh Potting Machine" incandescente sur les deux dernières sessions, "The Ace in the Pack" a bataillé comme jamais et a attendu la manche décisive pour obtenir son ticket pour la finale (17-16).

Une force mentale retrouvée

Et si Judd Trump est parvenu à se qualifier pour sa troisième finale à Sheffield, nul doute que c'est sur le plan mental que le natif de Bristol a fait la différence. C'était pourtant loin d'être gagné. Le consultant d'Eurosport UK Alan McManus se posait la question pendant le mid-session. "Judd a-t-il le mental pour faire face à cette situation, surtout quand on connait ses antécédents récents ?"

Mais le "Juddernaut" n'a jamais baissé les bras. S'il a vu son avance de sept frames fondre comme neige au soleil, le champion du monde 2019 est resté fidèle à sa ligne de conduite. Pire, l'Anglais ne pouvait pas forcément compter sur un public largement acquis à la cause de son adversaire. "Ce n'est pas facile de jouer quand tout le monde veut vous voir perdre, mais j'ai su trouver la force pour surpasser tout ça", a confié le joueur sur le plateau d'Eurosport, quelques minutes après la rencontre.

Alors qu'il avait pensé à tout plaquer, Trump a trouvé la force mentale et l'envie d'aller décrocher un decider. Profitant surtout d'une défaillance de Mark Williams, qui avait retrouvé toutes ses armes.

Pour l'histoire : Williams s'offre un 16e century dans ce Championnat du monde et égale Hendry

La machine Williams a tout tenté...

Williams avait pourtant employé la bonne méthode pour se relancer. Dos au mur, le Gallois a surfé sur un sacré momentum pour revenir dans la partie. Mieux, le triple champion du monde était tout proche d'une incroyable remontada dont lui seul a le secret. Alors que le score était à 14-14, Jimmy White n'avait pas tari d'éloges pour le joueur. "Mark a élevé son niveau de jeu, il joue terriblement bien sur des coups difficiles, en défense. La pression ? Il s'en fout, il est totalement détendu. S'il passe un mauvais moment, il passe à la suite, il revient le lendemain avec le sourire."

Un century de gala pour égaliser à 14-14 : Williams enflamme le Crucible Theatre !

Le numéro 8 mondial a surtout retrouvé tout son arsenal offensif pour entamer son comeback. Le retour de l'efficacité en longue distance a grandement contribué à cette remontée extraordinaire. Une arme plus que bienvenue qui lui a notmament permis de signer deux splendides centuries (break à plus de 100 points) dont un pour égaler le record historique de 16 centuries sur une seule et même édition au Championnat du monde. La marque signée Stephen Hendry avait été placée en 2002.

Mais Trump a tenu jusqu'au bout pour mettre le grain de sable final et enrayer la machine Williams. Après plusieurs échecs à longue distance, l'Anglais a finalement retrouvé la vista et l'efficacité au bon moment pour filer en finale. Et c'est sur le "decider" que Trump a conclu l'affaire avec un énorme break et forçant son adversaire à devoir snooker trois fois pour se qualifier. En vain.

C'est bien Trump qui a eu le dernier mot. Le joueur de 32 ans disputera demain sa troisième finale au Championnat du monde et visera un deuxième sacre au Crucible Theatre. Ronnie O'Sullivan ou John Higgins, Trump est prêt. Et s'affirme plus que jamais comme un candidat à la victoire.

