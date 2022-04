Lisowski a inscrit son nom à la légende du Crucible Theatre lundi soir. Vainqueur d'un véritable thriller contre Neil Robertson (13-12), le joueur anglais a créé la sensation en sortant l'un des grands favoris du tournoi. Une victoire que le joueur a d'ailleurs tenu à dédier à l'Ukraine, l'un de ses pays d'origine. Comme d'habitude.

S'il carbure à "l'énergie de l'outsider", le joueur de Cheltenham est également transcendé par une motivation bien différente des autres prétendants au titre de champion du monde.

Fier de ses racines et de l'héritage de son grand-père, originaire d'Ukraine, le natif de Cheltenham a le pays dans la peau et essaie de lui rendre hommage tant bien que mal, malgré les freins des dirigeants du World Snooker Tour.

Le pin's de la "discorde"

Alors qu'il portait un badge aux couleurs de l'Ukraine lors des tournois précédant la messe de Sheffield, "Jackpot" s'est vu refuser de porter cette marque par la WST pour le Championnat du monde. "Je voulais porter ce badge ukrainien, mais je n'ai pas été autorisé, sans savoir réellement pourquoi… On m'a dit que je n'avais le droit de l'avoir seulement si j'étais ukrainien", a lâché le joueur après la rencontre au micro d'Eurosport.

Avant son duel au sommet contre Robertson, Lisowski s'était déjà montré très acerbe vis-à-vis de cette décision, dans une interview à la BBC. "Tout le monde dans cette salle serait d'accord pour dire qu'on doit soutenir l'Ukraine. Alors pourquoi je ne peux pas le porter ?" Lundi soir, le numéro 14 mondial en a remis une couche. "J'avais dit que je sortirais le drapeau si je gagnais contre Neil, mais je ne l'ai pas encore eu ! J'ai envoyé un texto à Iulian Boiko (ndlr, le seul professionnel ukrainien du circuit), mais il n'en a pas non plus…"

C'est quelque chose qui me touche et qui me porte

Une décision frustrante et même "incompréhensible" pour le joueur, mais qui n'altère en rien sa volonté de se battre pour le pays de son aîné. "Je dois continuer à gagner, continuer à montrer mon soutien à l'Ukraine. C'est quelque chose qui me touche et qui me porte. Mon grand-père est ukrainien, mon père est allé là-bas. C'est très triste ce qui se passe là-bas."

Le costume d'outsider pour un nouveau combat de légende ?

Nul doute que la crise ukrainienne peut donner des ailes à Lisowski, déterminé à la "représenter" et à lui apporter son soutien coûte que coûte. C'est cet amour pour l'Ukraine qui l'a poussé à se transcender pour renverser Robertson, pourtant annoncé comme le grand favori.

"C'est le meilleur ressenti que j'ai jamais eu parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir tout donné. Je n'ai jamais eu un match aussi dur", a témoigné Lisowski après la rencontre. "C'était une sensation et un match incroyable. Je pensais qu'il allait me battre 13-11, je ne le croyais pas capable de flancher, mais j'ai su puiser dans mes réserves. Pouvoir le surprendre ainsi, c'est fou."

Et il faudra continuer à (se) surprendre ce mardi. Après sa performance XXL, Lisowski devra encore sortir le grand jeu face à un autre cador, le quadruple champion du monde John Higgins, un adversaire qu'il n'a plus affronté depuis l'Open d'Ecosse en 2019. Ce jour-là, sur les terres du joueur de la "class of 92", l'Anglais avait d'ailleurs réussi à le surprendre.

La tâche n'est pas aisée dans ce quart de finale et "Jackpot" sera encore l'outsider. Mais l'amour du pays de ses ancêtres et son culot seront encore des armes insoupçonnées pour tenter de renverser le Wizard de Wishaw.

