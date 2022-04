"C'était un classique du Crucible". Ils seront peu nombreux à contredire Jimmy White, même quelques heures après le thriller de légende entre Lisowski et Robertson. Si l'Anglais a élevé son niveau comme jamais pour s'offrir une première qualification en quarts de finale au Championnat du monde, son adversaire australien n'a pas démérité, loin de là.

Si ce match sonne la fin de saison de l'Australien, ce dernier ne nourrit aucun regret après la rencontre. L'essentiel est ailleurs pour Robertson. Certains disent que sa cuvée 2021-2022 a un goût d'inachevé. C'est loin d'être le cas pour le principal intéressé.

Ad

Sublime Lisowski : Quand "Jack Pot" régale le Crucible

Championnat du Monde Lisowski veut gagner pour l'Ukraine IL Y A 2 HEURES

Un combat de gentlemen, un combat pour l'histoire

Les superlatifs se sont enchaînés pendant et après la rencontre. A raison. Avec un niveau de jeu incroyable et ce, à tous les instants, ce huitième de finale a marqué tous les suiveurs, mais surtout les principaux intéressés.

Porté par le public, "Jackpot" a réussi son pari, mais a évidemment salué son adversaire. "Neil est le meilleur joueur du monde. Il joue le meilleur snooker, c'était le meilleur cette année. Il n'y avait pas pire tirage pour moi." Avant de poursuivre. "Mais on ne peut pas laisser éternellement ces gars nous battre (ndlr, avant la rencontre, Lisowski avait un bilan de dix défaites pour une seule victoire face à Robertson). Ces derniers jours, je me suis mis en tête que je devais et que je pouvais le battre. Pouvoir le surprendre ainsi, c'est fou."

Une émotion et une admiration partagée par le numéro 3 mondial qui a félicité son adversaire du jour. Toujours avec classe. "Jack a joué le match de sa vie. C'était un combat incroyable et il a été joué de la bonne manière. Je n'ai que des éloges pour Jack parce qu'il s'est très bien comporté."

Neil Robertson félicite Jack Lisowski après le huitième de finale du Championnat du monde de snooker 2022. Crédit: Getty Images

Un 147 plein d'émotions

Eliminé, Robertson n'avait pas la tête aux pensées négatives. Elles n'avaient clairement pas lieu d'être. L'Australien préfère retenir le positif notamment son spectaculaire 147, le premier du tournoi. "C'était l'un des moments forts de ma carrière, un instant magique. Ça couronne tout le travail d'une saison."

Malgré quelques erreurs, le natif de Melbourne a affiché un niveau de jeu fidèle à ses standards de 2021-2022. Le 147 n'en était que l'un des aboutissements logiques. "C'est sur la 'bucket list' de tout le monde de faire un 147 au Crucible. Ma mère était dans les gradins et savoir qu'elle a pu vivre ça, c'est tellement extraordinaire".

Dans un tweet juste après la rencontre, le numéro 3 mondial en a remis une couche sur sa séquence de gala. "C'est la cerise sur le gâteau pour moi de faire le 147 ce soir car c'est même un de mes rêves depuis que je suis enfant."

Une cuvée 2021-2022 exceptionnelle et sans regret

C'est aussi et surtout l'occasion pour Robertson de faire le bilan de sa saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Aussie s'est montré dithyrambique sur ses performances. "Cette saison a été la saison des rêves absolus. Si j'avais été au bout au Crucible, ça aurait été l'une des plus grandes saisons de l'histoire de ce sport. Dommage de ne pas gagner ce soir mais tout le mérite revient à Jack qui a joué le match de sa vie."

Il faudra donc encore patienter pour le "jeune quarantenaire" australien pour aller décrocher un deuxième titre au Crucible. C'est pourtant loin d'être la préoccupation du joueur. "Si je ne le gagne qu'une seule fois, ça ne fait rien. J'ai déjà eu une carrière incroyable. J'ai réalisé tout ce dont je pouvais rêver 100 fois", a déclaré Robertson, à chaud après la rencontre.

Le costume de grand favori est donc remis au placard avec la défaite de l'Australien. En vacances, le "Thunder from Down Under" va désormais pouvoir savourer sa saison 2021-2022 très riche, ponctuée notamment d'un Masters, d'un Open d'Angleterre, d'un Tour Championship et d'un Player Championship. A la revoyure, l'artiste !

Masters : Le sacre de Neil Robertson

Championnat du Monde Le quart de finale O'Sullivan - Maguire EN DIRECT VIDEO IL Y A 3 HEURES