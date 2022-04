Il ferait presque figure "d'intrus" au milieu des trois mousquetaires de la "class of 92". "Je finis coincé au Championnat du monde séniors" a même ironisé Trump sur son compte Twitter après son quart victorieux contre Bingham. Mais le champion du monde 2019 n'a rien d'un imposteur aux côtés de John Higgins, Ronnie O'Sullivan et Mark Williams, loin de là.

Pourtant, "The Ace in the Pack" aurait pu tout plaquer, tout envoyer bazarder ces dernières semaines. Plombé par une certaine lassitude, l'Anglais était tout près de tirer un trait sur sa présence au Crucible Theatre. La donne a changé depuis.

Car le champion du monde 2019 a progressivement retrouvé le sourire et le goût de jouer et ce, tout au long de ce Championnat du monde 2022. Une juste récompense pour lui après des mois de galères, un cadeau inespéré pour les amoureux du jeu.

La confiance sur le fil du rasoir

Que ce soit pour son premier tour tranquille contre Vafaei, son huitième à rebondissements contre McGill ou son quart longtemps indécis contre Bingham, l'ancien numéro 1 mondial a toujours joué sa confiance et son jeu sur un fil, dans la lignée de ses dernières sorties.

Face à Bingham, qui l'a longtemps malmené, Trump s'est encore posé beaucoup de questions. Avant de voir le "Ball-run" flancher progressivement et lui redonner espoir, comme il l'a expliqué à Eurosport. "C'était quand même une surprise. Quand j'étais derrière, à 8-5, je regardais vers le bas et je me préparais doucement à sortir du tournoi. Tout d'un coup, il a commencé à rater des 'empochages', il a manqué une noire 'facile' et il a perdu son momentum."

La confiance a changé de camp. De quoi transfigurer le natif de Bristol. "Je me sentais beaucoup plus confiant pour la séance du soir. Stuart en a encore manqué et je pouvais voir à son langage corporel qu'il ne se sentait pas en confiance alors j'essayais de ne rien manquer de trop facile." Suffisant pour signer une série de huit frames de rang pour décrocher son pass pour les demi-finales.

Pour le plaisir

Le discours de Trump a décidément bien changé depuis le début du tournoi, comme il l'a confié à Eurosport, après la rencontre. Le goût du jeu et du combat a refait surface. "Ce rendez-vous n'a pas été facile à appréhender, mais je commence à me dire que c'est comme ça, qu'il faut que je profite. J'avais peur de ne pas apprécier de me battre, mais ce tournoi m'a redonné l'envie."

Car si son jeu recommence à briller de mille feux, c'est surtout sur le plan moral que le numéro 4 mondial a signé sa plus belle prestation. "J'ai voulu me sortir la tête de l'eau, savourer ce que je faisais. Jouer avec un sourire sur mon visage, ça fait quelques années que ça ne m'était pas arrivé. En prenant du plaisir, mon toucher est revenu progressivement. Je sentais que je frappais mieux, que j'étais plus confiant." Taquin, le joueur de 32 ans s'est même permis une petite plaisanterie dans le dos de l'arbitre, signe que tout s'améliore.

Trump a retrouvé l'amour du jeu et une motivation qu'on pensait perdues depuis des mois maintenant. "Je reviens de 'Misère-ville' quand même. Je ne pouvais pas empocher une bille honnêtement."

Le costume "d'outsider" pour mieux savourer

Son palmarès est "moins fourni" que celui des trois monstres sacrés de la "class of 92", mais Judd Trump n'a rien d'un joueur banal lui aussi. Vainqueur à Sheffield en 2019 après un parcours parfaitement maîtrisé, l'Anglais préfère s'enlever cette pression. Et enfiler le costume d'underdog, comme il l'aime. "Je passe sous le radar. Personne ne s'attend à ce que je gagne, donc je joue avec tellement de liberté."

Conscient de ses lacunes et que son jeu n'est pas à son summum, Judd Trump préfère jouer la carte de la modestie. "Je sens que je m'améliore très lentement. Peut-être que d'ici le Championnat du monde de l'année prochaine, je jouerai mieux", explique-t-il, non sans une once d'ironie. "Maintenant, avec la configuration à une table, j'ai hâte de commencer."

Je ne suis pas prêt à rentrer chez moi

Face à Mark Williams, un adversaire qu'il a déjà battu à dix-huit reprises en vingt-sept sorties, Trump sait qu'il doit rester prudent. "Je n'ai eu aucune pression, je me suis juste battu de mon mieux et j'ai un coup à jouer face à Mark Williams. C'était une demi-finale à laquelle je voulais participer. Je ne suis pas encore prêt à rentrer chez moi." Un discours à des années-lumière de celui qu'il tenait pourtant il y a quelques jours.

Si le champion du monde 2019 part avec un bel ascendant comptable et historique sur son adversaire, le natif de Bristol revient de loin et il le sait. Et il est bien déterminé à savourer chaque moment de sa campagne de rédemption.

Judd Trump lors du Championnat du monde de snooker 2022. Crédit: Getty Images

