Les superlatifs viennent presque à manquer tant cette demi-finale a marqué les esprits. Une forme de gigantisme, un panache certain, deux titans qui se rendent coup pour coup. Et au bout, un immense bonheur pour Judd Trump. Vainqueur du triple champion du monde Mark Williams (17-16), le lauréat de l'édition 2019 s'est offert une troisième finale à Sheffield. Au bout du suspense et de la bataille des nerfs.

Alors qu'il avait toutes les cartes en main, "The Ace in the Pack" n'a pas fléchi malgré la riposte incroyable de son adversaire, totalement transcendé dans sa folle remontée au score. Pourtant en délicatesse psychologiquement avant la rencontre, l'Anglais a maintenu le cap et su résister à la pression pour remporter le fameux "decider" (ndlr, la dernière frame). Comme un vieux pied de nez à ses vieux démons.

Positive attitude et stress envolé

Présent dans le studio Eurosport après la rencontre, le numéro 4 mondial a peiné à mettre des mots sur ses émotions après la rencontre. "Je ne sais pas… C'était un match tellement fou. C'est une rencontre comme jamais je n'en avais disputées, une victoire comme j'en ai rarement connues dans ma vie. Je suis tellement fier d'y être arrivé, d'avoir tout donné."

Les choses auraient pourtant pu virer à la catastrophe pour le joueur de 32 ans. Profitant des nombreuses erreurs de son adversaire pour creuser l'écart en début de partie, Trump a vu Williams revenir à la charge. Un scénario qui aurait pu l'inquiéter il y a quelques semaines, mais qu'il avait visiblement anticipé ce samedi. "Je ne me suis pas laissé abattre. Vous savez, contre Ronnie, John et Mark, tout peut se passer. Il faut tout le temps rester au contact."

Trump en est conscient : il a eu sa part de flottement tout au long de la rencontre. Des passages à vide qui n'ont pas semblé l'inquiéter. "C'était comme jouer un jeu vidéo ultra compliqué. A chaque fois que je me relâchais, je le laissais revenir et hop, game over. Au final, c'est bon de se dire qu'on finit avec la victoire", a-t-il expliqué. "On peut s'énerver, mais c'est mieux d'avoir une attitude positive. Ça m'a bien servi. Il fallait que je reste positif coûte que coûte."

Loin d'être passif, le natif de Bristol en avait juste gardé sous le pied comme il l'a expliqué à Jimmy White et Alan McManus sur le plateau d'Eurosport. "Les choses n'allaient pas dans mon sens et il a eu le coup de chance. Il pensait que j'allais craquer, mais je ne me suis pas précipité et j'ai gardé des forces pour la dernière frame."

Un Crucible délicat à négocier pour Trump

S'il est passé par tous les états ces trois derniers jours, Trump préfère ne pas écouter ce qui se dit à son sujet. "Je me fiche de savoir ce qu'on dit de moi dans la cabine de commentaire ou dans le studio (ndlr, Eurosport), je sais ce qui est bon pour moi. Si je vois que ça ne me plaît pas, je ne jouerai plus."

Avec une finale quasi-inespérée en début de quinzaine, on peut comprendre le bonheur de l'Anglais. Soucieux de se préserver mentalement pour mieux performer, le champion du monde 2019 n'a pas manqué d'avoir un petit mot sur l'ambiance du Crucible Theatre. "C'était vraiment dur de jouer dans ces conditions. C'était comme jouer loin de la maison", a annoncé le joueur au micro de la WST après la partie.

Un soutien dont a bénéficié Williams justement. À sa grande surprise, comme il l'a raconté à la BBC. "Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir 80% du soutien, ce qui est très rare contre Judd car il est le joueur le plus populaire."

Néanmoins, le contexte pourrait être encore pire que sur cette demi-finale pour le "Juddernaut". Face à Ronnie O'Sullivan, chouchou du Crucible Theatre depuis des années, Judd Trump sait qu'il n'aura pas les faveurs d'une large partie du public dans cette finale 100% anglaise. Loin de là.

Le zen master Williams a vacillé au plus mauvais moment

Pour un bon combat, il fallait deux bons adversaires. Le vaincu du jour, Mark Williams, avait le costume parfait. "Il a joué d'une manière incroyable", l'a d'ailleurs salué Trump. "En fait, j'aimais le regarder. Je priais pour qu'il fasse des erreurs et j'ai eu toute ma chance dans la dernière frame."

Pour être honnête, j'aurais préféré perdre 17-1 et rentrer à la maison hier...

Après une entame catastrophique, le Gallois a rehaussé le curseur avec brio. Son jeu longue distance retrouvé, du culot en pagaille et un peu de chance aussi, Williams a tout tenté. En vain. "Je savais que quand je suis revenu à deux frames, j'avais une chance. J'avais le momentum, j'avais le modjo et je lui ai mis beaucoup de pression. Revenir de 12-5, passer devant à 16-15, c'est incroyable. J'ai donné tout ce que j'avais, mais c'était trop court."

Après sa formidable remontada, Williams n'a pas caché une certaine amertume. "Pour être honnête, j'aurais préféré perdre 17-1 et rentrer à la maison hier... Mais on doit tout donner et essayer, vous êtes d'accord, non ?" La "Welsh Potting Machine" a des regrets certes, mais ils ne sont pas légion. Et comme le résume Jimmy White, consultant pour Eurosport UK, "s'il passe un mauvais moment, il passe à la suite, il revient le lendemain avec le sourire."

C'est donc Judd Trump qui retrouve les joies d'une finale. Face à un Ronnie O'Sullivan aussi offensif et spectaculaire que lui, si ce n'est plus, "The Ace in the Pack" est loin d'avoir les faveurs des pronostics. La pression consumée, comme il aime à le rappeler, l'envie retrouvée, le panache en plus, le plus jeune des deux Anglais croit en sa bonne étoile. Il en aura bien besoin face à "The Rocket".

