Il n'était pas attendu en favori, pas cette année. Pourtant, Mark Williams a montré plus que n'importe qui depuis le début de cette quinzaine à Sheffield. Après deux premiers tours parfaitement maîtrisés où il a successivement étrillé ses compatriotes Michael White (10-3) et son ami Jackson Page (1-3), la "Welsh Potting Machine" est plus que jamais rodée pour aller chercher un quatrième titre de champion du monde. Et se mue progressivement comme l'un des prétendants au sacre aux yeux des suiveurs.

Impressionnant dans le jeu, toujours aussi humble et mesuré, Mark Williams est colossal comme rarement. Son affrontement contre Bingtao Yan, tombeur de Mark Selby au terme d'une partie rocambolesque, sonne comme un sacré test. En quarts, le jeune Chinois jouera encore crânement sa chance avec son jeu de safety et une science tactique de choix pour son jeune âge. Une carte de visite qui a de quoi poser quelques soucis de poids au triple champion du monde, sans pour autant lui imposer une pression monstre. Une habitude dira-t-on.

L'éloge du calme et de la simplicité

Car Mark Williams n'est pas du genre à s'inquiéter, loin de là. Monstre de calme et ce, depuis ses débuts sur le circuit, le Gallois est l'un des (très) rares joueurs à ne jamais avoir "sombré" ou traversé de longues mauvaises passes sur le plan psychologique. Tout le contraire de certains pontes du plateau comme Mark Selby, Judd Trump et bien évidemment Ronnie O'Su llivan.

Rarement friable sur le plan mental, Williams est un modèle pour relâcher la tension et ne se laisse que rarement dompter par ses émotions et surtout par la passion du Crucible Theatre. Au contraire de bon nombre de joueurs qui ont évolué dans l'enceinte anglaise.

Très apprécié des suiveurs du snooker, le joueur de 47 ans apprécie les choses simples et porte l'étiquette de "joueur du peuple" comme le rappelle Dave Hendon, commentateur d'Eurosport UK. Son humilité et sa modestie en font l'une des figures les plus appréciées du circuit. Qu'il gagne ou qu'il perde, la personnalité du Gallois reste la même. Sans pour autant altérer sa soif de victoire et son désir de compétitivité.

Quand je l'ai vu jouer l'autre jour, j'avais l'impression que c'était un animal mort de faim…

S'il a impressionné depuis le début de la quinzaine à Sheffield, Mark Williams le doit aussi à un jeu particulièrement tranchant. Fort d'un style léché et redoutable notamment sur le jeu longue distance ces dernières années, le Gallois a (encore) revu sa copie. Pour devenir un sacré caméléon.

Capable de s'adapter et de se sortir de n'importe quelle situation, même les plus périlleuses, le triple champion du monde devra miser sur cette capacité qui font la marque des légendes du jeu, dont il fait d'ailleurs partie. "Je pense qu'il joue mieux maintenant qu'il ne l'a jamais fait, a analysé, non sans admiration, Ronnie O'Sullivan. Il frappe la balle avec plus d'autorité. Quand je l'ai vu jouer l'autre jour, j'avais l'impression que c'était un animal mort de faim surtout avec la manière dont il tape dans les billes. C'est incroyable à voir."

Face à White et Page, Mark Williams a aussi prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa capacité à empocher, de loin comme de près. Avec dix centuries déjà à son actif, le natif de Cwm reste un sacré constructeur de breaks pour tenir à distance ses adversaires. Un profil complet et bien construit qui n'effraie pourtant pas son futur adversaire.

L'insouciance Yan, la menace permanente

La sensation de ces dernières heures, c'est lui. A 22 ans, le jeune Chinois va découvrir les quarts de finale d'un Championnat du monde pour la première fois de sa très jeune carrière. Tête de série numéro 16, le "Tiger" a été l'énorme sensation du week-end en écartant Mark Selby au bout d'une bataille des nerfs qui va rester dans les annales du Crucible Theatre. Avec notamment la frame la plus longue de l'histoire au Championnat du monde et une performance de champion.

Si beaucoup pouvaient légitimement douter de la baisse de régime du tenant du titre, Bingtao Yan a fixé la barre très haute dans cette rencontre. Mais le Jester n'a clairement pas démérité et lui a répondu dans la lignée de son pedigree de champion. De quoi légitimer une nouvelle fois la performance XXL du "jeunot", impressionnant d'opiniâtreté et de sens tactique.

Membre de la nouvelle vague chinoise, Yan a de quoi poser une palanquée de soucis à Mark Williams. Battu à son propre jeu ce week-end, Selby en a témoigné au micro de la BBC samedi soir. "Yan est juste un grand joueur, très polyvalent, il est dur à battre, il ne lâche rien. Vous l'avez vu du début à la fin (ndlr, du huitième de finale)... Il joue des coups très intelligents. J'ai beaucoup de respect pour lui. Pour moi, il a le jeu pour aller loin et gagner."

Les affrontements entre Williams et Yan donnent souvent lieu à des rencontres très cadenassées et très tactiques. La dernière en date, au Masters, en janvier dernier, ne déroge pas à la règle. Ce septième duel en carrière s'annonce en tout cas tout aussi palpitant et indécis. Il n'y aura qu'une machine à rallier le dernier carré. Reste à déterminer laquelle sera la plus fiable.

