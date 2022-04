Exceptionnel, dantesque, légendaire. Le Crucible a déployé tout ce que le snooker peut offrir de plus grand lundi soir lors des sessions finales des deux derniers huitièmes de finale de ce Championnat du monde 2021. Judd Trump s'est qualifié pour son neuvième quart de finale en onze ans à Sheffield en venant à bout du dangereux Anthony McGill (13-11). Neil Robertson, lui, n'a pas survécu. L'Australien, numéro un de la saison et favori logique du tournoi, a cédé à la frame décisive face à Jack Lisowski (13-12).

Neil Robertson et Jack Lisowski ont offert un match de légende au Crucible. Crédit: Getty Images

Ce fut du grand spectacle sur les deux tables, avec mention spéciale à ce Lisowski - Robertson, que Jimmy White, le consultant d'Eurosport British, a qualifié de "match magique." "C'est d'ores et déjà un classique", a-t-il ajouté. On ne lui donnera pas tort. Lisowski comptait deux frames d'avance avant cette dernière session (9-7). En quête de la plus grande victoire de sa carrière, "Jack Pot" a voulu enfoncer le clou d'emblée. Il a remporté la première frame du soir et aurait dû empocher la suivante pour mener 11-7. Il a alors eu la mauvaise idée de rater la dernière rouge. Erreur fatale : on n'ouvre pas la porte à Neil Robertson.

Un 147 historique... pour rien

L'Australien, après ce petit hold-up, a connu un immense moment en réussissant le 5e break maximum de sa carrière, mais le tout premier au Crucible, où seuls sept champions avant lui avaient réussi un 147 depuis que le Championnat du monde s'est installé à Sheffield en 1977. Il a exulté et levé les bras comme s'il avait décroché le titre. Mais le 147, surtout ici, demeure un accomplissement inégalable. On a d'ailleurs vu McGill et Trump passer le nez depuis la table d'à côté pour féliciter l'Aussie. Lisowski ayant débuté par une faute, c'est même avec un total de 151 points que Robertson a bouclé cette frame historique.

"The Thunder from Down Under" s'est vite remis de ses émotions pour remporter à nouveau les deux manches suivantes et prendre l'avantage au score (11-10, puis 12-11). C'est là que Lisowski a été magnifique, en ne clignant pas des yeux. Il a recollé à 12-12 (alors que Robertson était tout près de la victoire) avant d'arracher une "deciding frame" étouffante, au cours de laquelle les deux joueurs ont commis des erreurs à tour de rôle. La dernière est venue côté australien...

"Il a le jeu pour devenir champion du monde. La question, maintenant, est : peut-il tenir sous la pression ?". Voilà ce que disait Jimmy White quelques minutes avant cette troisième et dernière session. Jack Lisowski a apporté la réponse. Pour la première fois de sa carrière, le voilà en quarts de finale du Championnat du monde, où il affrontera dès mardi après-midi un autre géant du snooker, l'Ecossais John Higgins, quadruple champion du monde.

La première de Judd Trump à ce stade de la compétition est bien loin. Mais ce quart (contre Stuart Bingham, tombeur dans l'après-midi de Kyren Wilson), le champion du monde 2019 va le savourer, lui qui traverse une période délicate. C'est avec un immense sourire qu'il a quitté le Crucible lundi soir. Nanti d'une avance confortable (11-7), Trump a dû lutter jusqu'au bout pour s'éviter une énorme désillusion. Mais lui aussi a eu les nerfs solides pour ne pas se faire embarquer dans une 25e frame décisive.

Le programme des quarts de finale

Yan Bingtao (CHN/N.16) - Mark Williams (PDG/N.8)

Stuart Bingham (ANG/N.12) - Judd Trump (ANG/N.4)

Jack Lisowski (ANG/N.14) - John Higgins (ECO/N.6)

Stephen Maguire (ECO) - Ronnie O'Sullivan (ANG/N.2)

