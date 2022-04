Championnat du Monde

Tout va bien pour Ronnie O'Sullivan. Après un premier tour déjà délicat sur le papier mais bien négocié face à David Gilbert (10-5), le numéro un mondial passe un test plus sérieux encore en huitièmes de finale contre Mark Allen. Mais le numéro 15 mondial est réduit pour l'heure à un rôle de figurant. A l'issue de la deuxième session de la rencontre, O'Sullivan a viré vendredi soir avec une avance plus que confortable (12-4). Il ne lui manque donc plus qu'une petite frame pour se qualifier et son passage au Crucible samedi pourrait donc s'avérer particulièrement bref.

Cette session nocturne a ressemblé de près à celle du matin. "The Rocket" avait viré à 6-2 après les huit premières manches et il a dominé les huit suivantes de la même manière : 6-2 à nouveau. Mark Allen a pourtant cru qu'il allait pouvoir venir titiller le sextuple champion du monde en s'offrant la première frame du soir pour recoller à 6-3. Puis le rouleau-compresseur O'Sullivan s'est remis en route : il a aligné cinq frames, avant de finir en beauté par un remarquable century.

Un century de 131 : O'Sullivan dans ses oeuvres

Zhao au bord de l'élimination

Ce fut donc du Ronnie de première main avec quelques passages éclatants dont il a le secret et un jeu long plus performant qu'il ne l'a été à certains moments de la saison. Preuve que le maître des lieux est arrivé à Sheffield tout près de son meilleur niveau. Seul minuscule regret, il a peut-être raté l'occasion de signer le 16e "147" de sa carrière lors de la 12e frame : après avoir engrangé 11 rouges et 11 noires, le public du Crucible y a cru très fort mais O'Sullivan s'est retrouvé hors de position sur la bille suivante.

Histoire de faire la fine bouche, on notera que le Rocket n'a pu assurer sa qualification dès cette deuxième session comme Mark Williams avait su le faire dans l'après-midi face à Jackson Page (13-3). Pour le reste, tous les clignotants sont au vert. Eliminé en huitièmes de finale l'an dernier par Anthony McGill, Ronnie O'Sullivan devrait donc, sauf très improbable cataclysme, franchir au moins un tour de plus cette année, alors qu'il brigue une septième couronne pour égaler Stephen Hendry.

Tout Sheffield attendait un choc en quarts de finale contre la pépite chinoise Zhao Xintong. Mais si O'Sullivan devrait bien être au rendez-vous, cela ne devrait pas être le cas du vainqueur du UK Championship. Zhao, si brillant lors de son premier tour, n'est que l'ombre de lui-même contre Stephen Maguire. Jeudi soir, après avoir mené 3-2, il avait déjà mal fini pour virer à 3-5. Vendredi, il a sombré et Maguire n'est désormais plus qu'à deux frames de la victoire (11-5).

Le point sur les huitièmes de finale (ordre du tableau)

Mark Selby - Yan Bingtao : 4-4

Mark Williams - Jackson Page : 13-3

Kyren Wilson - Stuart Bingham (à venir)

Judd Trump - Anthony McGill : (à venir)

Neil Robertson - Jack Lisowski : (à venir)

John Higgins - Noppon Saengkham : (à venir)

Zhao Xintong - Stephen MaGuire : 5-11

Ronnie O'Sullivan - Mark Allen : 12-4

