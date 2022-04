Une saison sans résultat majeur (pas un titre, pas une finale), un état dépressif dont il s'est ouvert lui-même au coeur de l'hiver, Mark Selby a connu des moments plus joyeux dans sa carrière. Mais au Crucible, où il s'est imposé à quatre reprises et où il était tenant du titre, on se disait que, peut-être... En grand champion, le "Jester from Leicester" a tout donné, il s'est accroché comme un fou, mais il a fini par plier en huitièmes de finale face à Yan Bingtao (13-10).

Il restera surtout de ce match sa 23e frame, appelée à entrer dans l'histoire puisqu'elle est la plus longue jamais disputée au Crucible Theatre de Sheffield depuis que le Championnat du monde y a posé ses valises en 1977 : 85 minutes et 25 secondes. Une manche d'anthologie, incroyablement tactique, où les deux hommes ont ouvert la porte à tour de rôle. Yan Bingtao a fini par l'emporter pour mener 12-10 avant de plier définitivement l'affaire dans la foulée sur une dernière frame, ultra-rapide celle-ci, où le Chinois a signé un century.

Ad

Championnat du Monde Au milieu de la plus longue manche de l'histoire, Selby et Yan courent aux toilettes ! IL Y A UNE HEURE

Plus d'infos à suivre...

Championnat du Monde Le Ronnie express du samedi : Un petit quart d'heure pour se qualifier IL Y A 6 HEURES