Ronnie O'Sullivan pouvait difficilement mieux amorcer son huitième de finale contre Mark Allen. Le sextuple champion du monde a déjà pris ses distances avec son adversaire lors de la première session qui s'est tenue vendredi matin au Crucible. O'Sullivan mène 6-2, et si Mark Allen a sauvé les meubles en remportant l'ultime frame, "The Pistol" s'est placé dans une situation bien inconfortable.

Dès la première manche, le numéro un mondial a donné le ton avec un break de 87. Il était même en quête d'un 147, au lendemain du 25e anniversaire de celui, mythique, du Championnat du monde 1997. Mais après avoir opté pour une rose au lieu d'une noire, la possibilité du break parfait s'est évaporée, avant qu'une faute ne le prive même du century. Peu importe. Il était lancé.

Williams irrésistible

Mark Allen a recollé à une manche partout puis ce fut le début du festival Ronnie O'Sullivan : cinq frames consécutives, dont un century à 131 lors d'une manche marquée par un re-rack assez improbable. Une fois en rythme, difficile d'arrêter "The Rocket'. Le malheureux nord-rrlandais est alors resté plus de 50 minutes sans réaliser le moindre empochage. Et quand O'Sullivan a laissé de rares ouvertures, comme dans la 7e manche, Allen n'a pas su en profiter. Au moins a-t-il préservé un semblant d'espoir en virant avec "seulement" quatre frames de retard. Mais O'Sullivan est clairement en contrôle avant la deuxième session, vendredi soir (en direct sur Eurosport 1 et l'application Eurosport).

Mark Williams, lui, n'a pas eu besoin de plus pour décrocher le premier billet pour les quarts de finale à Sheffield. Il n'a fait qu'une bouchée de Jackson Page dans une rencontre 100% galloise. Williams menait 7-1 à l'issue de la session inaugurale de jeudi soir et il a repris sur le même tempo vendredi, pour enlever six des huit frames du jour. Vainqueur 13-3, il n'a pas fait de détail.

Déjà triple champion du monde, Williams brille de mille feux depuis le début de la quinzaine du Crucible. Il enquille les centuries (encore six face à Page) et s'impose de plus en plus comme un très sérieux candidat au titre. Membre de la fameuse "classe 1992" avec Ronnie O'Sullivan et John Higgins (les trois hommes sont nés en 1975 et sont passés professionnels en même temps en 1992), le Gallois a déjà été sacré en 2000, 2003 et 2018. Il affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre le tenant du titre, Mark Selby, et le jeune Chinois Yan Bingtao.

