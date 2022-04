Pouvait-on rêver mieux ? Après un dernier carré royal comprenant l'intégralité de la "Class of 1992" et Judd Trump, le Crucible Theatre avait la garantie d'une affiche de première main en finale. Ce sera donc, d'un côté, Ronnie O'Sullivan, l'unique, l'artiste et, disons-le, le génie et, de l'autre, ce Trump revenu de nulle part. Miné par la lassitude, ayant perdu l'amour de son sport, "The ace in the pack" a failli ne pas venir à Sheffield. C'eût été dommage. Pour ce Championnat du monde. Pour nous. Pour lui, par-dessus tout.

Il y a trois ans, le natif de Bristol décrochait son premier titre de champion du monde, au terme d'une des plus exceptionnelles performances de l'histoire. Une démonstration pour la consécration d'un garçon dont Ronnie O'Sullivan lui-même avait alors dit qu'il était destiné "à dominer le snooker pendant trente ans". Nous n'en sommes pas là, loin s'en faut.

Trump est un paradoxe vivant. Sa domination pendant deux saisons (2018-2020) a été constante et presque totale. Il fait partie du cercle fermé des joueurs ayant remporté au moins une fois chaque tournoi de la Triple Couronne (Championnat du monde - Masters - UK Championship), ce qui n'est pas rien. Mais il n'a gagné "qu'une" fois dans chacun de ces trois rendez-vous. Pour beaucoup, cela suffirait à remplir une carrière. Pas pour lui. Il était destiné à davantage de lauriers.

Cap sur le septième ciel ?

Voilà pourquoi en triomphant lundi soir, alors qu'il semblait au creux de la vague , au bout de sa saison la plus pénible depuis des lustres, il pourrait à la fois changer de dimension et donner un nouvel élan à une carrière en quête d'un nouveau sens et d'un nouveau souffle. Au-delà de la destination, le chemin compte tout autant. Y compris dans cette quinzaine. Enchaîner une victoire en demie contre Mark Williams à la "deciding frame" après avoir flirté avec le précipice, puis une autre face à Ronnie O'Sullivan en finale, conférerait à ce deuxième titre une envergure inattaquable.

Judd Trump a pour lui la double foi du revenant qui n'y croyait plus et celle du survivant que l'on pensait perdu. Parce qu'il n'attendait rien de ce Championnat du monde, il est capable de tout. Ronnie O'Sullivan, de son côté, a pour lui... tout le reste. Ce qu'il est et ce qu'il fait. Depuis trente ans et depuis deux semaines. Sur cette quinzaine du Crucible, il a été le meilleur joueur. Le plus constant et le plus brillant. Il a roulé sur tous ses adversaires , John Higgins compris.

Si l'enjeu est tout sauf neutre pour Trump, il s'avère colossal pour O'Sullivan, désormais à 18 frames d'égaler le record de Stephen Hendry, septuple vainqueur à Sheffield. Il n'a pas besoin d'atteindre ce septième ciel pour que le regard porté sur lui soit bouleversé. Mais il en a envie. "Pour moi, il n'y a pas de débat", a dit John Higgins samedi soir au moment d'évoquer l'identité du "GOAT" du snooker. Pour l'Ecossais, Ronnie O'Sullivan l'est déjà, quoi qu'il advienne dans les quarante-huit prochaines heures. Mais c'est sans doute le dernier grand record qui lui fait encore défaut. Alors, deux ans après le sixième, pourquoi se priver ?

Si "The Rocket" reste sur les hauteurs où il s'est installé dans cette deuxième quinzaine d'avril, il n'y a pas de raison que les deux premiers jours de mai se passent moins bien. Mais il ne devra pas baisser d'un iota, car Judd Trump a de quoi lui imposer le défi le plus sérieux de son parcours. Alors, vraiment, pouvait-on rêver mieux ?

