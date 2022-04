Des surprises, des promesses enfin confirmées, des petites et surtout des grandes déceptions, cette saison 2021-2022 a, jusqu'ici, tenu en haleine tous les amoureux de snooker. Et ce Championnat du monde, dernier grand rendez-vous de la saison, devrait suivre le même sillon que les autres rendez-vous du calendrier. Mais la grande messe printanière de Sheffield est un tout autre bestiau.

Car le Championnat du monde demande plus que n'importe quel autre tournoi. Discipline, régularité, mental, technique, jeu offensif, safety : il faudra cocher bon nombre de ces cases pour espérer décrocher le titre, le 2 mai prochain. A quelques heures du coup d'envoi des hostilités au Crucible Theatre de Sheffield, petit tour d'horizon sur les principaux favoris à la victoire finale avec les dix premiers du classement mondial.

Ronnie O'Sullivan

Nationalité : Anglais

Age : 46 ans

Classement mondial : 1er

Meilleur résultat au championnat du monde : Vainqueur (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020)

Ronnie O'Sullivan débarque au Crucible de Sheffield en tant que numéro un mondial, statut qu'il vient de récupérer début avril. Pour autant, en dépit du dossard un, il n'a pas forcément la pancarte du grand favori dans le dos. Depuis son 6e titre mondial à l'été 2020, le légendaire Ronnie n'a remporté qu'un seul tournoi. Souvent placé mais rarement gagnant, voilà sa tenue de route depuis deux saisons. Il demeure infiniment dangereux, parfois irrésistible, mais il cale le plus souvent à l'approche voire aux portes du titre et n'a gagné qu'une seule de ses six dernières finales.

Pourtant, l'enjeu est considérable pour "The Rocket". Sextuple champion du monde, il n'est qu'à une longueur des sept couronnes de Stephen Hendry et peut donc épingler un des rares records dont il n'est pas encore le propriétaire. Même s'il affirme ne pas y penser, ce serait un pas de plus dans la légende pour lui. Il ne devra en tout cas pas connaître de retard à l'allumage : le tirage au sort lui impose dès son entrée en lice, en 16es de finale, un duel face à David Gilbert, 19e joueur mondial.

Ronnie O'Sullivan. Crédit: Getty Images

Mark Selby

Nationalité : Anglais

Age : 38 ans

Classement mondial : 2e

Meilleur résultat au championnat du monde : Vainqueur (2014, 2016, 2017, 2021)

C'est l'une des grandes énigmes de ce championnat du monde. Quadruple vainqueur et tenant du titre, Mark Selby débarque à Sheffield avec le plein d'incertitudes. Rongé par des phases de déprime ces derniers mois, le Jester from Leicester vit un exercice 2021-2022 presque cauchemardesque. Ses principaux faits d'armes ? Une demi-finale au World Grand Prix perdue contre Neil Robertson et un quart de finale au Masters. Loin, très loin de ses standards.

Dos au mur, le numéro 2 mondial joue gros à Sheffield, notamment au classement mondial où une défaite prématurée pourrait le faire dégringoler de ses hauteurs. S'il a le moral dans les chaussettes, Mark Selby est loin d'avoir abdiqué. Maître du jeu de safety, maestro tactique, le natif de Leicester peut aussi compter sur une belle palette offensive pour construire de gros breaks. Jamais avare d'efforts, il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est poussé dans ses derniers retranchements. Gare à la bête blessée donc, surtout quand elle s'appelle Mark Selby.

Tension extrême, libération suprême : Selby a eu de la glace dans les veines au moment de conclure

Neil Robertson

Nationalité : Australien

Age : 40 ans

Classement mondial : 3e

Meilleur résultat au championnat du monde : Vainqueur (2010)

"Soyons totalement honnête : Neil est le meilleur joueur du monde en ce moment et il n'y a aucun doute là-dessus…" Ces mots, ce sont ceux de Ronnie O'Sullivan, en date de février dernier dans le cadre d'une interview accordée au Mirror. Et il y a peu d'arguments pour le contredire, même deux mois après cette sortie "rocketienne". Car Neil Robertson est assurément le grandissime favori de ce championnat du monde 2022.

Régulier tout au long de la saison, "The Thunder from Down Under" a impressionné lors de chacune de ses apparitions. Depuis l'automne, le champion du monde 2010 a ajouté quatre lignes à son palmarès : l'Open d'Angleterre, le Tour Championship, le Player Championship et surtout un nouveau titre au Masters, tournoi de la Triple Couronne. Robertson semble également plus serein que jamais autour de la table et affiche un niveau de jeu stratosphérique grâce notamment à une "cue action" redoutable qui lui permet de faire de sacrées différences. Un cocktail complet qui fait de l'Australien, "l'homme à battre au Crucible".

Masters : Le sacre de Neil Robertson

Judd Trump

Nationalité : Anglais

Age : 32 ans

Classement mondial : 4e

Meilleur résultat au championnat du monde : Vainqueur (2019)

Champion du monde 2019, Judd Trump semblait alors au sommet de son expression et en mesure de dominer durablement le snooker. Mais il n'a plus remporté le moindre tournoi de la Triple Couronne depuis et s'est cherché pendant de longs mois. Où en est-il aujourd'hui ? Sa première partie de saison a été compliquée en dépit de son titre dans le "Champions of Champions" mais depuis le mois de janvier, on a par moments retrouvé un Trump plus conquérant. Demi-finaliste du Masters, finaliste de l'Open du pays de Galles, il a enlevé la première édition du Turkish Masters.

Malgré tout, on n'a que trop peu vu le joueur qui a occupé la première place mondiale jusqu'à l'été 2021. Judd Trump est en quête d'une nouvelle fraîcheur mentale, au point d'envisager de faire un break la saison prochaine. Le discours qu'il a tenu fin mars n'incite pas à l'optimisme : "Mon objectif principal dans le snooker, c'est de prendre du plaisir et en ce moment, ce n'est pas le cas. Plus vite la saison sera terminée, mieux ce sera pour moi. C'est une mauvaise saison. Je n'ai pris aucun plaisir dans mon jeu, même quand j'ai gagné."

Un sixième 147 en carrière : Judd Trump régale les supporters turcs en finale du Masters de Turquie

Kyren Wilson

Nationalité : Anglais

Age : 30 ans

Classement mondial : 5e

Meilleur résultat au championnat du monde : Finaliste (2020)

L'éloge de la régularité. Installé dans le top 10 mondial depuis 2018 maintenant, Kyren Wilson est pourtant toujours en quête d'un premier tournoi de prestige. S'il s'est fait remarquer pour ses plaintes sur un manque de reconnaissance à son égard, le joueur de Kettering a livré un exercice 2021-2022 honorable où il s'est encore montré dans les grands rendez-vous. Sans pour autant décrocher le graal.

S'il brille par sa constance, il est plus que jamais l'heure du déclic pour le Warrior. Comparé à Trump et O'Sullivan à son arrivée sur le circuit, Wilson a revu sa copie et s'est mué en joueur plus méthodique et tranchant pour connaître le succès. "Il fallait payer les factures" avait-il expliqué à Metro.uk il y a un an. Surtout, le joueur de 31 ans a modelé son jeu pour briller au championnat du monde. Jamais décevant au Crucible Theatre où il atteint à minima les quarts de finale depuis 2016, Kyren Wilson se sait attendu. Et si c'était enfin la bonne ?

Kyren Wilson. Crédit: Eurosport

John Higgins

Nationalité : Ecossais

Age : 46

Classement mondial : 6e

Meilleur résultat au championnat du monde : Vainqueur (1998, 2007, 2009, 2011)

Le Wizard de Wishaw a encore plus d'un tour dans son sac. A 46 ans, l'un des iconiques membres de la "class of 92" réalise encore un exercice de très belle facture. Vainqueur de la Championship League en février dernier, John Higgins a disputé pas moins de six finales cette saison (record parmi les 32 participants du grand tableau) et s'est relancé après une cuvée 2020-2021 amère.

Mais les moments de flottement restent rares chez l'Ecossais. Depuis toujours, précision et constance sont deux mots qui collent bien à John Higgins. "Je n'ai jamais été aussi fort, c'est de plus en plus dur avec les années, mais c'est comme ça et ça me plait", avait d'ailleurs déclaré le quadruple champion du monde à l'Open d'Angleterre, l'un des premiers rendez-vous de la saison 2021-2022. A Sheffield, Higgins connaît la recette du succès. Nul doute qu'il voudra dépasser la simple "fierté de pouvoir encore rivaliser avec les 'jeunes' Trump, Robertson et Selby", comme il l'avait expliqué en début de saison.

John Higgins Crédit: Eurosport

Zhao Xintong

Nationalité : Chinois

Age : 25 ans

Classement mondial : 7e

Meilleur résultat au championnat du monde : 1er tour (2019)

Le jeune loup qui monte en flèche. Ultra-doué, superbe à voir évoluer, Zhao Xintong a tout pour réussir une carrière exceptionnelle. Longtemps, ses performances n'ont pas été en adéquation avec son talent. Mais cette saison, le Chinois a incontestablement franchi un cap en remportant le UK Championship puis le German Masters. Il a grimpé au 7e rang mondial (mais il est numéro 2 sur la saison en cours derrière Robertson) et possède un point commun avec O'Sullivan : quand il déroule son jeu, il peut devenir intouchable.

Sa limite, c'est encore une certaine inconstance dans la performance. On ne sait jamais vraiment quel visage Zhao va afficher lorsqu'il arrive sur un tournoi. Qualifié de "Federer du snooker" par O'Sullivan lui-même, il n'exprime encore son génie que par intermittence. Tout dépend donc du visage qu'affichera celui que le circuit a baptisé "Le Cyclone". Son tableau n'est pas commode : s'il franchit l'obstacle Jamie Clarke, il aura ensuite rendez-vous en huitièmes avec Stephen Maguire ou Shaun Murphy, le finaliste 2021, puis possiblement avec O'Sullivan en quarts.

Zhao Xintong remporte le UK Championship

Mark Williams

Nationalité : Gallois

Age : 47

Classement mondial : 8e

Meilleur résultat au championnat du monde : Vainqueur (2000, 2003, 2018)

On ne dira jamais assez à quel point la "Classe 1992" tient une place à part dans l'histoire du snooker. Né en 1975 comme O'Sullivan et Higgins, Mark Williams est passé pro en 1992, comme eux. Il faut profiter de lui comme des deux autres géants du jeu tant qu'il est encore temps, d'autant que le Gallois avait failli mettre un terme à sa carrière il y a cinq ans.

Sacré à trois reprises (et premier gaucher à décrocher le titre suprême), Williams reste une des références du circuit et son jeu long un modèle du genre. En s'imposant lors du British Open l'été dernier en tout début de saison, il a mis fin à une longue disette qui durait depuis 2018, date de son dernier titre mondial. Un gros outsider sans doute plus qu'un véritable favori à ce stade de sa carrière, "The Welsh Potting Machine" a buté en quarts de finale lors des deux dernières éditions.

Mark Williams dans ses oeuvres au Turkish Masters

Barry Hawkins

Nationalité : Anglais

Age : 42 ans

Classement mondial : 9e

Meilleur résultat au championnat du monde : Finaliste (2013)

S'il est un peu plus jeune que le trio O'Sullivan – Higgins – Williams, Barry Hawkins a franchi le cap de la quarantaine lui aussi. Visage bien connu, l'Anglais fait partie des seconds rôles solides du circuit, mais il a malheureusement pour lui rarement mis dans le mille : trois titres seulement peuplent son palmarès.

Il a toutefois repris place dans le Top 10 mondial cette saison à la faveur de ses deux finales au Players Championship et surtout au Masters, où il avait sorti Selby et Trump avant de céder pour le titre contre Robertson. On ne l'avait plus vu en finale d'un tournoi classé depuis le Welsh Open 2018. Il était temps.

Un de ses plus grands faits d'armes demeure sa finale au Championnat du monde en 2013, contre Ronnie O'Sullivan. Il avait enchaîné avec quatre demies et un quart au Crucible lors des cinq éditions suivantes mais il n'a pas gagné plus d'un match lors de ses trois dernières participations.

Barry Hawkins Crédit: Getty Images

Shaun Murphy

Nationalité : Anglais

Age : 39 ans

Classement mondial : 10e

Meilleur résultat au championnat du monde : Vainqueur (2005)

Les héros de 2021 ont décidément été à la peine cette saison. Finaliste de la dernière édition, battu par Mark Selby en finale, Shaun Murphy avait livré un parcours fabuleux. A l'image de son jeu raffiné et tout en toucher. Mais le contraste est tout autre, un an après la belle épopée du natif de Harlow à Sheffield.

Comme son bourreau de l'an passé, Murphy débarque à Sheffield au terme de l'une de ses pires saisons en carrière. Et c'est peu dire si le "Magician" a perdu sa baguette depuis quelques mois. Avec une demi-finale au Masters de Turquie comme meilleur résultat, où il avait été sèchement battu par Judd Trump, le champion du monde 2005 est l'un des joueurs les plus menacés au classement mondial en cas de (nouvelle) contre-performance. Mais sa cue action de génie, saluée de tous, et sa faculté à se sortir de situations parfois rocambolesques font de lui l'un des joueurs les plus menaçants au Crucible Theatre.

Shaun Murphy Crédit: Eurosport

Et aussi...

Trente-deux joueurs figurent dans le tableau final de cette édition 2021. Outre les membres du Top 10 mondial évoqués ci-dessus, beaucoup de joueurs seront à surveiller de près. A commencer par Luca Brecel. Le Belge, finaliste du UK Championship et vainqueur du Scottish Open, frappe à la porte du Top 10 (11e, le meilleur classement de sa carrière).

La Chine, en plus de Zhao Xintong, misera sur Yan Bingtao voire Ding Jinghui, ancien numéro un mondial passé par les qualifications. Le vétéran Stuart Bingham, champion du monde 2015 et demi-finaliste l'année dernière, compte comme toujours parmi les outsiders ainsi que, à un degré moindre, Anthony McGill, Mark Allen ou David Gilbert, les deux derniers ayant décroché un titre cette saison.

