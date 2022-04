Il n'y est pas encore, mais Ronnie O'Sullivan a certainement fait un pas significatif vers la finale vendredi après-midi, lors de la deuxième session de sa demi-finale contre John Higgins. Alors que les deux joueurs s'étaient quittés la veille sur un score de parité (4-4), le numéro un mondial a remporté six des huit frames du jour pour virer avec un avantage substantiel (10-6). La dernière manche, épique et arrachée de façon invraisemblable par "The Rocket", risque de marquer un tournant et d'empêcher Higgins de bien dormir...

Longtemps, les deux compères de la classe 1992 se sont pourtant tenus de près. Ronnie O'Sullivan a remporté la première frame de la session, puis John Higgins a pris les deux suivantes pour mener 6-5. C'est là que le sextuple champion du monde a placé un gigantesque coup d'accélérateur pour faire la différence. De part et d'autre de la coupure imposée par la mid-session, il a flirté deux fois avec le century (99 puis 91) pour reprendre les commandes (7-6). Mais ce n'était que le début.

