La démonstration continue pour Ronnie O'Sullivan. Sans être flamboyant, le sextuple champion du monde continue son opération destruction entamée plus tôt dans la journée. Dans cette seconde session, "The Rocket" n'a laissé que des miettes à un Judd Trump, totalement absent et très, très loin de ses habituels standards (12-5).

Car si O'Sullivan semble survoler cette finale, il le doit certes à son talent, mais également à une passivité très surprenante de la part du "Ace in the Pack". "Trump est en train de subir ce match...", commentait d'ailleurs Roland Tchertoff, commentateur et expert du snooker pour Eurosport France. Il n'y avait pas mieux pour présenter le triste visage du joueur de 32 ans qui devra corriger bon nombre de choses s'il veut espérer un incroyable comeback...

Chirurgical O'Sullivan, Trump méconnaissable

Ce n'est pourtant pas un immense Ronnie O'Sullivan dans cette finale. Brillant certes, mais pas flamboyant, le sextuple champion du monde est appliqué dans tous les compartiments du jeu et commet très peu d'erreurs. Et se tient prêt à punir Judd Trump à la moindre occasion. Jimmy White l'avait d'ailleurs parfaitement résumé à la mid-session. "Ronnie n’a pas joué aussi bien qu’il ne l’a déjà fait dans ce tournoi. Malheureusement pour Judd, Il y a trop de ratés et d’erreurs. Il a été brillant jusque-là dans le tournoi, mais là, Ronnie en profite à chaque fois…"

