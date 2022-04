Le Wizard de Wishaw a bien terminé le travail. En tête après les deux premières sessions dans ce huitième de finale, John Higgins n'avait besoin que de deux frames pour se qualifier en quarts de finale. S'il en a laissé deux en route à Noppon Saengkham, le quadruple champion du monde a assuré l'essentiel pour finalement s'imposer (13-7). I

C'est la seizième qualification pour les quarts de finale en Championnat du monde pour Higgins qui passe la marque de Steve Davis et Jimmy White. Il n'avait surtout plus goûté à ce stade de la compétition depuis trois ans. "J'ai fait le travail, mais j'ai du mal à me dire que ça fait seize fois que je suis en quarts de finale ici. La rencontre s'est bien déroulée, j'étais bien, j'ai bien fini, vraiment je suis très content", s'est félicité le joueur au micro d'Eurosport.

Un Saengkham valeureux, un Higgins retrouvé

Le numéro 6 mondial rejoint ainsi Mark Williams et Ronnie O'Sullivan, ses deux camarades de la "class of 92" en quarts de finale. C'est la quatrième fois seulement dans l'Histoire du jeu que le trio est au rendez-vous des quarts en même temps, après 1998, 1999 et 2011. Ironie du sort, Higgins avait même décroché deux fois le titre, en 1998 et 2011.

Interrogé par Eurosport après la rencontre, l'Ecossais d'ailleurs salué ses copains de classe. "Ils jouent vraiment de manière incroyable. Mark n'a jamais été aussi bon et Ronnie est un animal différent. Je les respecte, je les admire et c'est super que nous soyons tous les trois en quart de finale. Qui sait ? Ça pourrait être une finale entre moi et Ronnie. Il reste tellement de grands joueurs. C'est un long chemin à parcourir."

Sérieux et régulier tout au long de la partie, Higgins a donc fait parler son expérience et sa science du jeu lors des moments clefs pour se défaire du Thailandais. Le numéro 38 mondial s'est battu jusqu'au bout pour tenter de renverser l'Ecossais. A la reprise, le joueur thaï aurait également pu marquer l'histoire de ce championnat du monde. Bien lancé sur la voie du 147, Saengkham a manqué le coche sur la dernière rouge pour s'offrir le premier break maximum du tournoi. "Ses amis et sa famille étaient tous là. Il était juste prêt à le faire pour eux. Il avait toute la foule avec lui. Il a cette personnalité contagieuse qui vous donne envie de le soutenir", a confié Higgins à Eurosport après la rencontre.

Wilson dépassé par la marée Bingham

Il faudra encore patienter pour Kyren Wilson. Toujours au rendez-vous des quarts de finale depuis 2016, le Warrior a subi la loi de Stuart Bingham en huitèmes de finale (13-9). Le champion du monde 2015 a livré une prestation maîtrisée de bout en bout et a surtout éteint tous les espoirs du natif de Kettering lors de cette ultime session, remportée 5-1.

A l'aise dès le coup d'envoi, Bingham avait vu Wilson revenir à hauteur au terme de la seconde session (8-8). Mais la donne était tout autre ce lundi après-midi. Le "Ball-run" a parfaitement repris sa marche en avant en décrochant les quatre premières frames. Malgré une vingt-et-unième manche remportée par Wilson, Bingham a vite plié l'affaire dans la foulée notamment grâce à un jeu de safety rondement mené. Le joueur de 45 ans défiera le vainqueur de la rencontre entre Judd Trump et Anthony McGill en quarts de finale.

Stuart Bingham lors de son premier tour du Championnat du monde de snooker 2022. Crédit: Getty Images

