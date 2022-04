Quand la Chine s'éveillera, elle dominera le monde du snooker. Elle a commencé à s'éveiller depuis un petit moment maintenant, mais il est encore tôt. Dominatrice, elle ne l'est pas encore, mais à terme, certains sont convaincus que ce sport sera sous la coupe des joueurs issus de l'Empire du Milieu. C'est notamment le cas de Ronnie O'Sullivan. "Dans dix ans, le snooker sera comme le tennis de table", a prédit en février dernier le numéro un mondial. Un refrain déjà entendu par le passé. En 2016, Barry Hearn, le patron de World Snooker, disait peu ou prou la même chose. Mais cet écho porte sans doute plus que jamais aujourd'hui.

La promesse de cette révolution, le snooker l'a en réalité vue apparaître dès le milieu des années 2000 avec l'émergence du prodige Ding Jinghui, vainqueur en 2005 du UK Championship, un des trois plus grands tournois du monde. Il n'avait alors que 18 ans. Premier joueur chinois à remporter un tournoi classé, il a récidivé deux fois au Championnat du Royaume-Uni, remporté le Masters, atteint la finale du Championnat du monde et il est même devenu numéro un mondial en 2014. Dans tous ces domaines, Ding a fait office de pionnier, dans un monde jusqu'alors dominé par les membres du Commonwealth, et en immense majorité les Britanniques et les Irlandais.

Pourtant, en dépit d'une carrière bien remplie, il n'a pas survolé le circuit comme son spectaculaire début de carrière l'avait laissé entrevoir. Les Anglo-Saxons sont globalement restés les maîtres de "leur" sport. Mais jusqu'à quand ?

Croissance exponentielle, potentiel gigantesque

Le snooker jouit d'une popularité immense et toujours croissante en Chine. On estime à environ 60 millions le total de pratiquants. L'évolution du nombre de salles donne elle aussi une bonne idée de l'explosion du phénomène. S'il est difficile à évaluer au niveau national, les chiffres à Shanghai sont révélateurs : on comptait 200 clubs en 2008, 1500 en 2015 et plus de 2000 aujourd'hui. Une croissance exponentielle. Sans parler des tables de rue. En Chine, on joue au snooker au grand air, comme les échecs à New York.

Le snooker est partout en Chine. Même dans la rue. Crédit: Getty Images

Au-delà de la pratique, cet engouement se traduit également dans la consommation du snooker. La Chine est devenue dans ce domaine le premier marché mondial. 150 millions de téléspectateurs ont suivi l'an dernier les Championnats du monde sur CCTV, la chaîne d'Etat. Les vidéos en ligne connaissent aussi un boost phénoménal. "C'est colossal, confiait l'an passé au Financial Times le directeur commercial de World Snooker, Miles Pearce. Il y a trois ans, ce n'était même pas un sujet pour nous. Désormais, sur un Championnat du monde, nous sommes à plus de 500 millions de vues, rien que sur la Chine, rien que sur le mobile." Car le snooker est avant tout suivi et pratiqué en Chine par les 18-35 ans, urbains, tournés vers l'Occident et très connectés.

Conscient de cet intérêt et du potentiel gigantesque, le gouvernement chinois met des moyens, dans la détection comme dans la formation. Les académies pullulent. Et cet investissement commence à porter ses fruits au plus haut niveau. A défaut de posséder encore LE joueur dominateur, LA superstar globale du snooker, les visages se multiplient comme des petits pains. On trouve aujourd'hui vingt joueurs chinois dans le Top 100 du classement mondial. Jeunes, pour beaucoup.

Yan Bingtao, né en 2000, a remporté le Masters la saison dernière, devenant le troisième joueur chinois à enlever un tournoi classé après Ding Jinghui et Liang Wengbo. Cette année, deux nouvelles pépites ont décroché au moins un titre. Le tout jeune Fan Zenghyi n'avait pas encore 21 ans quand il a soulevé le trophée du European Masters, en battant en finale un certain Ronnie O'Sullivan. Zhao Xintong, lui, s'est imposé au UK Championships puis lors du German Masters. En l'espace de treize mois, trois Chinois ont donc remporté au moins un tournoi classé, soit plus que dans toute l'histoire du snooker. Et un autre jeune, Zhou Yuelong (24 ans), a atteint le Top 15 mondial.

Zhao Xintong remporte le UK Championship

Zhao Xintong, bientôt le roi du snooker ?

Ecoutez, ce gars a un talent invraisemblable. Vraiment. Il est meilleur que moi. Le regarder jouer, c'est une joie. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager la table avec lui." De cette colonie chinoise, Zhao Xintong est peut-être l'élément le plus prometteur. A 24 ans, il concrétise enfin depuis quelques mois son effarant potentiel, celui qui a fait dire à O'Sullivan qu'il pourrait être au snooker ce que Roger Federer fut au tennis . Cette semaine, à l'aube du Championnat du monde à Sheffield, "The Rocket" en a remis une couche sur Eurosport à propos du cas Zhao, après s'être entraîné avec lui : "."

Zhao peut-il dominer son sport dans les années à venir et amener le snooker chinois dans une dimension nouvelle ? Ronnie O'Sullivan en est convaincu, sous certaines conditions. "Il a le même problème que moi il y a quelques années, c'est la régularité. Il a encore besoin de trouver un niveau plancher en-dessous duquel il ne descend jamais. C'est là-dessus qu'il doit travailler." Capable de devenir absolument irrésistible (il a notamment détruit son compatriote Yan Bingtao 9-0 en finale du Masters d'Allemagne), Zhao Xintong peut aussi passer totalement au travers d'un premier tour le tournoi suivant.

Comme Steve Davis avant lui, Ronnie O'Sullivan ne rechigne en tout cas jamais à aider les joueurs chinois. Pour lui, le snooker passera par la Chine et c'est tant mieux. "Je suis avant tout un fan de snooker et tant mieux s'ils amènent de grands joueurs à ce sport, estimait-t-il l'an passé. J'aime la Chine, la culture chinoise et les gens là-bas, j'ai toujours été formidablement accueilli chez eux. Je fais de mon mieux pour aider ces jeunes joueurs, parce que ce sont des mecs supers. Je veux leur transmettre mon savoir et mon expérience."

Une affaire de "Soft power"

La Chine a pour elle un réservoir presque infini chez les jeunes et compte tenu des moyens engagés, sa prise de pouvoir semble avoir quelque chose d'inéluctable. "Je ne vois pas de joueur occidental avec un potentiel similaire dans la nouvelle génération, insiste O'Sullivan. Les Chinois sont prêts à prendre le relais et à dominer ce sport comme nous l'avons fait. Dans dix ans, je ne serais pas surpris que tous les grands joueurs de snooker viennent d'Asie." "Ils vont faire entrer le snooker dans une nouvelle ère, ça me paraît inévitable", confirme l'ancien joueur Neal Foulds.

Alors, le snooker peut-il vraiment devenir le tennis de table à si brève échéance ? Peut-être pas avec une telle ampleur, mais l'horizon est fixé. La prochaine étape pour la Chine serait d'avoir un champion du monde. "Ce serait un événement énorme dans ce pays", relève Barry Hearn, bien conscient que cette suprématie chinoise pourrait, aussi, devenir économique.

Il avait ainsi dû se battre en 2015 pour résister à l'offensive chinoise qui souhaitait organiser le Championnat du monde. Une réplique du Crucible Theatre avait même été construite à Shanghai et les sommes proposées par les autorités chinoises étaient sans commune mesure avec ce que la ville de Sheffield mettait sur la table pour conserver le rendez-vous principal du calendrier. "Je n'imaginais pas cet événement autre part comme je n'imagine pas le tournoi de Wimbledon ailleurs qu'au All England Club", avait affirmé Hearn. Finalement, un nouveau bail a été signé et le Championnat du monde est resté en Angleterre. Mais jusqu'à quand ? Au-delà d'une ambition sportive et d'un incontestable phénomène culturel, le snooker, pour la Chine, est aussi une affaire de "Soft power".

Le quadruple champion du monde Mark Selby donnant un cours dans une école primaire de Shanghai. les stars britanniques donnent de leur personne pour promouvoir le snooker en Chine. Crédit: Getty Images

