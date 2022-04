Son talent vaut plus qu'un seul titre de champion du monde. Neil Robertson l'a montré dans ce premier tour. A défaut d'être brillant, notamment en fin de seconde session, le numéro 3 mondial a parfaitement entamé sa quête d'un second titre au championnat du monde face à Ashley Hugill (10-5). Considéré comme l'un des grandissimes favoris de cette édition, si ce n'est le plus grand, Neil Robertson a pourtant dû s'employer en fin de rencontre pour définitivement plier l'affaire.

S'il a longtemps semblé au-dessus de son adversaire du jour, remportant huit frames successives entre lundi et mardi, "The Thunder from Down Under" a été quelque peu chahuté en fin de partie par le Britannique. Novice à ce stade de la compétition, Ashley Hugill a joué les coups à fond et a tout tenté pour rester en vie dans la partie. Alors que son destin semblait scellé, le natif de York a même cru relancer la partie en arrachant les treizième et quatorzième frames, pourtant décisives pour Robertson. En vain.

Du travail propre, du travail de champion

Car le Neil Robertson cuvée 2022 fonctionne sur un tout autre logiciel, comme il l'avait expliqué à Eurosport avant le tournoi. "On ne peut pas gagner un match que sur une seule session. Il faut rester patient et concentré. C'est clairement mon objectif cette année car je ne l'ai pas assez fait ces dernières années". Pour son entrée en lice, le joueur de 40 ans a dû s'appliquer à garder son sang froid et ce, surtout lorsque Hugill a sonné un semblant de révolte en toute fin de partie.

Mais l'Aussie n'a pas failli et était bien le maître à bord au Crucible Theatre. Avec quatre centuries (breaks à plus de 100 points), un jeu longue distance et une cue action plutôt bien huilés, Robertson a toujours semblé avoir une longueur d'avance sur son adversaire du jour, même lorsqu'il s'est retrouvé acculé par ce dernier. Au prochain tour, le vainqueur du dernier Masters retrouvera le vainqueur du duel entre Jack Lisowski et Matthew Stevens, deux adversaires qui lui réussissent plutôt bien, surtout le premier cité.

Neil Robertson et Ashley Hugill, lors du premier tour du championnat du monde de snooker 2022. Crédit: Getty Images

