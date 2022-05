Si vous aimez le snooker et plus encore, si vous êtes fan de Ronnie O'Sullivan, vous allez être gâtés. Le numéro un mondial, qui dispute dimanche et lundi la finale du Championnat du monde face à Judd Trump, avec la possibilité de décrocher un septième titre pour égaler Stephen Hendry, a été suivi à la trace par Netflix ces deux dernières semaines.

Le champion anglais l'a confirmé samedi soir sur Eurosport après sa qualification pour la finale aux dépens de John Higgins. La plateforme de streaming a décidé de produire un documentaire sur la star du snooker et, vu le parcours du "Rocket", on peut dire qu'elle a bien choisi son moment. Ronnie O'Sullivan a été équipé d'un micro au Crucible, et il a été suivi par les caméras en dehors.

Le business, c'est eux, moi je suis juste l'acteur

Le documentaire permettra peut-être d'entendre et de voir des choses auxquelles le grand public n'a jamais accès dans le monde du snooker. "Si je le fais, avait-il expliqué avant le coup d'envoi de ce Championnat du monde 2022, c'est en raison de tout ce que j'ai accompli dans le passé. C'est une chance de voir de plus près quelqu'un qu'ils ont suivi depuis des années."

Mais il l'avait aussi assuré, cela n'ajouterait aucune pression particulière sur ses épaules. "Si je me crashe au premier tour, je m'en fous complètement, tant pis pour eux, avait lancé O'Sullivan. Ce n'est pas un documentaire sur moi essayant de conquérir un septième titre mondial. Si ça arrive, tant mieux. Sinon, ils devront se débrouiller avec ce qu'ils ont, même si c'est une sortie au premier tour. Le business, c'est eux, moi je suis juste l'acteur."

Netflix a eu de la chance, Ronnie O'Sullivan lui en a donné pour son argent et sa narration. Ce ne sera donc pas "Los in Vegas" de Patrick Bruel, lorsque l'acteur et joueur de poker avait été suivi de près par les équipes de Canal Plus en enchaînant les éliminations précoces. Ce sera peut-être bien, in fine, un documentaire sur la quête de ce septième titre du "Rocket".

