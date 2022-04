Le petit jeu des comparaisons est à la mode. Dans chaque sport, les débats fleurissent pour savoir qui est le plus grand, le plus fort, le "GOAT" (Greatest of all time). Si tout peut toujours se discuter selon les critères choisis, qu'ils soient quantifiables ou davantage subjectifs, du palmarès au charisme en passant par l'apport global à une discipline, concernant le snooker, Ronnie O'Sullivan n'est plus très loin de clore ledit débat.

Sextuple champion du monde, vainqueur de 20 titres de la Triple couronne, "The Rocket" est aussi une authentique star qui a transcendé son sport, au moins dans son propre pays. Mais au-delà du snooker, comment classer un champion comme Ronnie O'Sullivan face aux autres légendes de l'histoire du sport ? Parce que le snooker, largement confiné au Royaume-Uni et aux pays du Commonwealth (même si le marché asiatique chinois notamment, a explosé au XXIe siècle) est beaucoup moins universel que d'autres disciplines, O'Sullivan n'aura jamais l'aura des plus grands footballeurs, tennismen ou basketteurs.

Mais il est possible de se placer sur un autre terrain, selon Allan McManus. L'ancien vainqueur du Masters dans les années 90 est aujourd'hui consultant sur Eurosport de l'autre côté de la Manche. Pour lui, Ronnie O'Sullivan fait partie de ces sportifs que l'on peut cataloguer dans la catégorie des génies. "En talent pur, on peut probablement l'intégrer à la demi-douzaine de sportifs les plus doués de tous les temps, estime l'Ecossais. Il a ce don qui lui permet de faire des choses que d'autres ne pourront jamais réaliser. Il est dans la catégorie de Messi et de Federer. Il est incroyable."

Ce qu'il fait est différent de ce que tous les autres dans l'histoire de ce sport ont pu faire

Qu'est-ce que le talent pur ? Le génie ? Le don ? Précisément d'accomplir presque naturellement ce qui est étranger au commun des joueurs. Une forme d'injustice. "Mon opinion est forcément biaisée, parce que je sais à quel point le snooker est un sport difficile, mais il faut échanger des coups avec Ronnie à la table et le regarder pour comprendre que ce qu'il fait est différent de ce que tous les autres dans l'histoire de ce sport ont pu faire", poursuit McManus. "La façon dont il joue donne l'impression que le snooker est très facile", renchérit l'ancien numéro 2 mondial Jimmy White, lui aussi au micro d'Eurosport pour ce Championnat du monde.

Mais il y a aussi ce que chacun fait de son don. Certains l'utilisent de manière plus ou moins efficace, plus ou moins éphémère. Ronnie O'Sullivan s'est taillé un palmarès hors normes et, de manière peut-être plus extravagante encore, il a réussi à être à la fois un phénomène de précocité et de longévité. Plus jeune vainqueur d'un tournoi de la Triple couronne, le UK Championship, à l'âge de 17 ans, il est aujourd'hui, près de trois décennies plus tard, le plus vieux numéro un mondial de l'ère moderne. Malgré ses frasques, ses hauts et ses bas, le Rocket a réussi à durer.

"Il a été champion du monde dans trois décennies différentes", souffle Jimmy White, lui aussi considéré comme un immense talent naturel dans les années 80 et 90, mais sans approcher les accomplissements d'un O'Sullivan. "A 46 ans, il est de retour à la première place mondiale et il reste l'homme à battre, reprend-il. Je ne sais pas qui sont ces gens qui votent pour le titre de Personnalité Sportive de l'Année, mais il aurait déjà dû le gagner il y a longtemps."

Dans le snooker, Ronnie O'Sullivan est à coup sûr un spécimen unique. A l'échelle du sport, ils ne sont pas nombreux dans cette catégorie à part des champions pas comme les autres. Appelez-ça le talent, le génie, ou ce que vous voulez. Ces gens-là sont à part.

