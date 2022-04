Derrière sa bouille adolescente, il ne faut surtout pas s'y tromper : Zhao Xintong est prêt à jouer les destructeurs à Sheffield. Ce week-end, le prodige chinois a pulvérisé son premier adversaire, Jamie Clarke, éparpillé aux quatre coins de la table, 10 manches à 2. Le Gallois, pas rancunier, affichait un grand sourire en fin de partie. On l'a même vu discuter avec son bourreau avant la toute dernière frame. "Il est juste phénoménal", a-t-il commenté après coup.

Jamie Clarke est comme tout le monde dans le milieu du snooker. Impressionné, bluffé et sous le charme de ce joueur au talent naturel évident, dont le style, à la fois brillant et efficace, le destine à se placer dans la lignée des Ronnie O'Sullivan, Judd Trump et Mark Williams, capables de tout, notamment du meilleur et surtout de ce qui est étranger au commun des joueurs. "Pour notre sport, c'est sensationnel d'avoir un joueur comme lui, s'est enthousiasmé Jamie Clarke. Il est incroyable à voir. Il flotte autour de la table et à le regarder, tout semble facile."

Il fait peur à tout le monde

C'est la toute première victoire de Zhao Xintong au Championnat du monde. Jusqu'ici, il n'était apparu qu'une fois au Crucible. C'était en 2019, et le Chinois s'était incliné avec les honneurs contre Mark Selby, 10-7. Mais il a tellement progressé depuis que ce match semble appartenir à une époque préhistorique. Cette saison, Zhao a changé de dimension, intégrant le Top 10 mondial grâce à deux titres, dont le UK Championship, un des trois plus grands tournois du monde.

Le numéro 7 mondial compte parmi les prétendants à la couronne mondiale à Sheffield. Personne n'en doute, et surtout pas Jamie Clarke : "Il peut gagner dès cette année oui, j'en suis convaincu. Et je suis prêt à mettre ma main à couper pour dire qu'il sera champion du monde dans les cinq années qui viennent s'il ne s'impose pas dès cette édition."

Le Gallois est loin d'être le seul à partager ce sentiment. Jimmy White est lui aussi émerveillé par le jeu de Zhao Xintong. "C'est un joueur fantastique, un talent d'exception. Son snooker est tellement fluide... Il est capable de rester quatre ou cinq frames à la table sans commettre une seule erreur", juge l'éternel second du Championnat du monde, où il a échoué à six reprises en finale, désormais consultant pour Eurosport au Royaume-Uni. "Il est tellement dangereux que pas un joueur ne veut le croiser dans ce Championnat du monde", poursuit White, qui voit en lui un nouveau Ronnie O'Sullivan. Comparaison qui tombe sous le sens puisque, comme le rappelle White, "Ronnie l'a beaucoup coaché sur le côté technique. Il veut que Zhao exploite pleinement son potentiel."

S'il atteint ne serait-ce que 80% de son potentiel, il gagnera facilement cinq ou six titres de champion du monde

C'est un secret de polichinelle, O'Sullivan adore la perle chinoise, qu'il conseille effectivement à l'occasion, ne réfutant pas un statut officieux de mentor. Il voit en lui son héritier. "Je ne serai pas là éternellement, il ne me reste peut-être plus très longtemps et je profite du temps passé avec lui, sourit 'The Rocket'. Il a la même conception du jeu que moi. Il pratique le snooker comme j'ai envie de le voir pratiquer. Et oui, j'adore lui montrer des trucs. Il apprend vite. Il faut bien que je laisse quelqu'un d'autre faire du dégât dans les prochaines années. Ce sera lui."

Les deux hommes se sont entraînés ensemble avant la bataille finale du Crucible, dernier rendez-vous de la saison. "C'est un homme bon", a évoqué Zhao, presque gêné de tant d'honneurs. Dimanche, le numéro un mondial s'est encore épanché sur ce sujet sur lequel il est intarissable : "Il a les capacités, la classe et l'intelligence pour tout rafler. S'il atteint ne serait-ce que 80% de son potentiel, il gagnera facilement cinq ou six titres de champion du monde. Je ne dis pas ça pour lui mettre la pression, mais j'ai de très grands espoirs pour lui."

Tout ceci semble presque trop pour un joueur qui ne fait encore qu'émerger au top niveau et qui ne dispute donc que son deuxième Championnat du monde. Mais ces éloges témoignent de l'aspect exceptionnel du talent de Zhao Xintong. À Sheffield, tout le monde ne rêve que d'une chose : voir Zhao et O'Sullivan franchir le prochain tour. S'ils passent, ils se retrouveront en quarts de finale, pour un match qui serait sur le papier un des plus excitants de ces dernières années. Un petit duel entre amis. Et entre génies.

2016 : Zhao Xintong, 20 ans à peine, défie Ronnie O'Sullivan pour la première fois. Les deux hommes sont devenus très proches. Crédit: Imago

