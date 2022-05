Le titre ou rien. A son âge, Ronnie O'Sullivan ne fait plus du classement mondial un objectif à part entière. Mais en redevenant numéro un mondial au tout début du mois d'avril, l'Anglais a signé un exploit de plus puisqu'il est, à 46 ans, le plus vieux joueur à figurer au sommet de la hiérarchie du snooker mondial.

"Franchement, je n'en revenais pas, a-t-il juré. J'étais totalement surpris et je n'ai rien vu venir. Je ne suis pas du genre à m'occuper du nombre de titres, des records, du classement, mais à ce stade de ma carrière et à mon âge, je me suis quand même dit 'C'est un sacré accomplissement'."

Ad

Mais ce nouveau règne, le cinquième de sa longue carrière, avait tout pour être aussi le plus court. Contrairement au tennis, où le classement de référence est calculé sur les 52 dernières semaines, celui du snooker est basé sur les deux dernières années. Champion du monde en 2020, O'Sullivan va donc perdre les points de son sixième titre au Crucible dès la fin de cette édition 2022. Une fois les points retranchés, le calcul était limpide : pour avoir une chance de rester au pouvoir, il lui faut à tout prix redevenir champion du monde. Et encore n'était-il pas tout à fait maître de son destin.

Championnat du Monde Trump croit-il aux miracles ? IL Y A 12 HEURES

Encore une marque historique : O'Sullivan signe son 200e century au Crucible

Ils étaient quatre à pouvoir briguer la place de numéro un après le Championnat du monde : Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Neil Robertson et Judd Trump. Selby et Robertson (l'Australien étant celui qui, a priori, possédait les meilleures chances d'accéder au pouvoir) se sont mis hors course en étant éliminés dès les huitièmes de finale à Sheffield. Pour O'Sullivan, l'accession à la finale n'a rien changé. Il a toujours besoin de soulever le trophée ce lundi.

Voilà le classement virtuel avant la finale entre Trump et O'Sullivan :

1. Judd Trump - 1 009 500

2. Mark Selby - 914 500

3. Neil Robertson - 902 000

4. Ronnie O'Sullivan - 736 000

Le classement est établi en fonction des gains, convertis en points. Une finale au Championnat du monde rapporte 200 000 livres. Une victoire ? 500 000. S'il est sacré lundi face à Trump, Ronnie O'Sullivan amassera donc 300 000 points (et livres) supplémentaires. Suffisant pour être devant Trump et conserver sa place tout en haut du classement. Pour "The Rocket", le deal est fixé depuis plusieurs jours : il sera N°1 ou N°4. Tout ou rien, en quelque sorte.

Nanti d'une avance confortable puisqu'il mène 12-5 à l'issue des deux premières sessions de la finale, O'Sullivan a désormais toutes les cartes en main.. Une chose est sûre, lorsque tout ce beau monde quittera le Crucible pour partir en vacances, le numéro un mondial du snooker sera aussi le champion du monde en titre. Et ça, personne ne peut s'en plaindre.

Championnat du Monde La masterclass continue : O'Sullivan file vers le septième ciel IL Y A 14 HEURES