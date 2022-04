Suivi des quarts de finale dans l'ordre du tableau

Mark Williams - Yan Bingtao

Session 1 : 6-2 Williams

Session 2 : Mardi 20h

Session 3 (si nécessaire) : Mercredi 15h30

Mark Williams ne fait pas beaucoup de bruit depuis le début de ce Championnat du monde, mais personne ne s'est montré plus impressionnant que lui. Il a joué 37 frames. Il en a remporté 29. Auteur de dix centuries sur ses deux premiers tours, le Gallois en a ajouté un 11e mardi matin face à Yan Bingtao. S'il continue d'avancer dans le tournoi, il peut espérer battre le record de centuries dans une même édition (16, par Stephen Hendry en 2002).

C'est toujours lui le patron à la table. Yan Bingtao avait pourtant recollé à 2-2 à la "mid-session" avec un century (105) et un break de 82, mais le coup d'accélérateur de Mark Williams à la reprise a été terrible : des breaks de 60, 106, 72 et 77 lui ont permis d'enlever les quatre dernières manches de la matinée. Le Chinois, tombeur du tenant du titre Mark Selby en huitièmes de finale samedi soir, va vraiment devoir cravacher s'il ne veut pas se faire éparpiller par "The Welsh Potting Machine" comme Michael White et Jackson Page avant lui.

Judd Trump - Stuart Bingham

Session 1 : 5-3 Trump

Session 2 : Mercredi 11h

Session 3 (si nécessaire) : Mercredi 20h

Dire que Judd Trump a un temps envisagé de ne pas venir à Sheffield. A l'instar d'un Mark Selby, même si son mal semble moins prononcé que celui du "Jester from Leicester", le champion du monde 2019 ressent une certaine lassitude cette saison. Mais après avoir survécu à un thriller contre Anthony McGill lundi (13-11), le voilà peut-être lancé pour de bon. Mardi, il a plutôt bien mené sa barque face au toujours coriace Stuart Bingham.

Après un début de rencontre très accroché, Trump a réussi un premier break en passant de 2-2 à 4-2, avant de remporter une huitième manche qui pourrait peser lourd. Dans cette frame éminemment tactique, c'est bien le numéro 4 mondial qui a eu le dernier mot pour virer en tête (5-3) avant les retrouvailles entre les deux anciens champions du monde mercredi matin. Deux centuries (un de chaque côté) mais assez peu de gros breaks dans cette session, ce qui témoigne de l'indécision du combat.

John Higgins - Jack Lisowski

Session 1 : 5-3 Higgins

Session 2 : Mercredi 15h30

Session 3 (si nécessaire) : Mercredi 20h

Le héros est-il fatigué ? Après avoir signé lundi soir la plus grande victoire de sa carrière face à Neil Robertson au terme d'un match immense, Jack Lisowski a dû remettre le couvert ce mardi après-midi en s'attaquant à un autre très gros morceau en la personne de John Higgins. "JackPot" n'a pas tout à fait retrouvé la magie des deux journées précédentes et comme on a également connu Higgins plus flamboyant, cette première session a parfois déçu.

Mais l'essentiel est ailleurs pour Higgins, en quête d'une cinquième couronne mondiale, onze ans après la dernière. L'Ecossais, après avoir perdu la première frame, a vite pris les commandes du score pour mener 3-1, puis 4-2 et enfin 5-3 au terme de cette première partie de match. Aucun century à se mettre sous la dent pour le moment. La classe 1992 composée par le trio O'Sullivan – Williams – Higgins (tous trois nés en 1975, ils sont passés pros en même temps en 1992), qui pèse 13 titres mondiaux, se porte bien en tout cas pour le moment au Crucible.

Ronnie O'Sullivan - Stephen Maguire : 6-2

Session 1 : 6-2 O'Sullivan

Session 2 : Mardi 20h

Session 3 (si nécessaire) : Mercredi 11h

Ronnie O'Sullivan a démarré son quart de finale comme il avait entamé son huitième face à Mark Allen, en remportant six des huit frames de la session inaugurale. Comme contre l'Irlandais, le numéro un mondial a même mené 6-1 avant de lâcher la dernière frame, sur laquelle il a pourtant eu la main. Mais le score est déjà sévère pour Maguire, qui, avant cette huitième manche, avait perdu toutes les frames accrochées.

Si O'Sullivan mène donc largement au score, tout n'a pas été si simple pour lui. L'Anglais n'a d'ailleurs signé qu'un seul century (123) lors de la septième frame. Reste qu'il capitalise à merveille sur les erreurs de son adversaire en minimisant les siennes. Comme lors de ses deux premiers tours, son jeu long est aussi beaucoup plus consistant qu'il ne l'a été sur l'ensemble de la saison. Bref, The Rocket a déjà fait un pas significatif vers une 13e demi-finale au Crucible.

