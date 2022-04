C'était un cavalier seul. C'est désormais un tango. Mark Williams a produit un effort fantastique vendredi soir pour relancer totalement une demi-finale jusqu'ici à sens unique. Le Gallois est certes toujours derrière au score (13-11), mais il peut à nouveau y croire avant le dénouement de ce duel, samedi après-midi, au Crucible. Et c'est déjà beaucoup.

Ad

Judd Trump risque de moins bien dormir que la veille. Il avait survolé la session initiale de cette rencontre jeudi soir (7-1). Les deux hommes avaient partagé les frames vendredi matin, laissant au champion du monde 2019 une marge de manoeuvre substantielle (11-5). Vendredi soir, Trump a sorti d'entrée de jeu un century et, à 12-5 certains commençaient même à se demander si cette demie ne s'achèverait pas avant même la quatrième et dernière session.

Championnat du Monde L'énorme century à 137 de Mark Williams IL Y A 29 MINUTES

Drôle de soirée pour Trump

C'est peu dire que tout le monde se trompait. Avec, notamment, un jeu longue distance d'une exceptionnelle qualité, Mark Williams a peu à peu fondu sur son adversaire. Il a remporté cinq frames consécutives pour effectuer un spectaculaire rapproché (12-10), avant que l'Anglais et le Gallois ne partagent les deux ultimes frames (13-10 et finalement 13-11). Drôle de soirée pour Judd Trump, qui a tout de même signé deux nouveaux centuries pour enlever ses deux uniques manches, mais qui a aussi commis trop d'erreurs.

"The ace in the pack", l'un des surnoms de Trump, va maintenant devoir maîtriser ses nerfs. Il espérait sans aucun doute se retrouver beaucoup plus près de la finale, il pouvait même envisager d'y être d'ores et déjà mais, après tout, il est toujours devant. Il lui reste quatre frames à conquérir. Lui qui n'envisageait pas une seconde d'atteindre de telles hauteurs dans ce Championnat du monde qu'il avait même hésité à zapper, faute de motivation. Mais disparaître en demi-finales après avoir compté une telle avance, ce serait dur à avaler pour lui.

Championnat du Monde "Le génie dans ses œuvres" : Comment O'Sullivan a écoeuré Higgins IL Y A UNE HEURE